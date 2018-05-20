老人损失了97斤土豆 却收获了满满的爱心

近日，记者在微信朋友圈看到一件事儿：栾川一名老人在县城卖土豆时，有人借口没带钱，拿走一袋土豆而未付款。得知老人被骗，社会各界伸出援手，热心市民给他捐款，栾川县重渡沟景区还把老人家里剩下的600多斤土豆全部买走。

绘图 吴芳

近日，记者在微信朋友圈看到一件事儿：栾川一名老人在县城卖土豆时，有人借口没带钱，拿走一袋土豆而未付款。得知老人被骗，社会各界伸出援手，热心市民给他捐款，栾川县重渡沟景区还把老人家里剩下的600多斤土豆全部买走。

2日下午，一条“寻人启事”在栾川人的微信朋友圈里广为传播：一名老人在栾川县城卖土豆，一个50岁左右的男子以每斤1元的价格买了97斤土豆，在付钱时，他说身上没带钱，要先把土豆扛回家，过一会儿送钱。老人同意了，可是此人竟一去不返。

老人的遭遇引起路人的同情，有人帮他发了“寻人启事”。当天晚上，有热心市民来到老人家里，给他送来100元。

3日10时许，栾川县重渡沟景区工作人员看到该“寻人启事”后，汇报给景区总经理刘海峰。刘海峰安排景区工作人员找到被骗老人，把他家里剩下的600多斤土豆全部买走。老人说，没想到他损失了一袋土豆，竟得到这么多好心人的帮助（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 牛改儒）