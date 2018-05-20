洛阳市健康扶贫再添新举措

5日，在汝阳县召开的全市健康扶贫工作现场推进会议透露，我市将实现贫困人口重特大疾病医疗保障门诊病种增加到25种以上，贫困人口重特大疾病医疗保障门诊病种、门诊慢性病种政策范围内医疗费用报销比例提高到85%。

5日，在汝阳县召开的全市健康扶贫工作现场推进会议透露，我市将实现贫困人口重特大疾病医疗保障门诊病种增加到25种以上，贫困人口重特大疾病医疗保障门诊病种、门诊慢性病种政策范围内医疗费用报销比例提高到85%。

今年以来，我市对贫困地区11个县级医疗机构、9个乡镇卫生院实施标准化改造，安排三级医院对口支援贫困地区县级医院，安排二级医院对口支援贫困地区乡镇卫生院。得益于医疗基础设施和服务能力的提升，贫困患者在县域内就诊率由78%提升到86.17%。我市还扎实实施了贫困地区妇女“两癌”免费筛查、新生儿疾病免费筛查和免费发放儿童营养包等利民措施。

会议透露，我市将全面提升贫困人口家庭医生签约服务质量，对农村贫困人口实行“1对1”签约服务，每年为符合条件的农村贫困人口开展1次体检；加快推进贫困人口大病集中救治工作，持续对农村贫困人口中罹患儿童急性淋巴细胞白血病、儿童急性早幼粒细胞白血病、胃癌等9种重大疾病的患者进行集中救治。此外，每年向县级医院派驻5名医务人员，加强县级医院临床专科建设。

副市长张世敏等参加会议。(洛阳日报记者 高峰 通讯员 耿梅)