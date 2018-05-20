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洛阳：加快工程进度 规范做好历史文化街区保护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-07-07 08:51

　　昨日上午，市委常委、宣传部部长杨炳旭带领市规划局、市文物局、市消防支队等有关部门负责同志，现场督导调研老城区东西南隅历史文化街区保护与整治项目推进情况，并召开座谈会，听取进展汇报，研究相关推进事宜。

　　杨炳旭在调研中强调，东西南隅历史文化街区保护与整治项目是我市古城改造与提升的重点项目，在管理运营好一期工程的同时，要加快二期工程的进度，确保项目能够按照计划有序推进。当前，要千方百计加快项目搬迁户安置房建设，严格落实搬迁户的过渡安置政策，依法保障搬迁市民合法权益。要抓紧保护性规划和修建性详规的论证审批，尽快启动二期工程业态研究和单体设计工作，尽快编制启动项目区内府文庙、府城隍庙辕门、安国寺天王殿、金元故城城墙遗址、文峰塔、妥灵宫、四眼井、丽景门瓮城广场改造等文物和历史建筑保护工作，分头立项，严格规范落实保护措施。要抓好项目区周边的市实验中学教学楼、南门口广场地下停车场等配套设施建设和旱厕改造项目，做好项目一期收尾工作，加快大运河遗址公园及南苑公园的征迁安置进度。(洛阳日报记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：马佳佳]
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