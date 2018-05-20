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洛阳81岁热心老人帮助瓜农夫妻卖掉近2000斤瓜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-07 09:24

　　冯志钦(左)在帮助瓜农卖瓜

　　5日21时，45岁的贾新芍和她43岁的丈夫王海波，笑呵呵地登上卖瓜的拖拉机，向冯志钦和帮助他们卖瓜的好心人道谢，准备赶往下一个卖瓜点。

　　在冯志钦所在的瀍河区五股路办事处龙泉社区，贾新芍夫妇用半天时间就卖掉了近2000斤瓜，而在此前的三四天时间里，他们一共才卖了几百斤。“谢谢晚报，谢谢社区的好心人。”贾新芍说，等家中地里的瓜都卖完，孩子们新学期的学费就有着落了。

　　热心

　　81岁老人邀请瓜农进社区卖瓜

　　81岁的冯志钦是瀍河区五股路办事处龙泉社区居民。“我是晚报的忠实读者，去年，我开始关注‘助农爱心联盟’公益行动，这个活动很好！”冯志钦说，他去年就在力所能及的范围内帮助瓜农卖过瓜。前几天，他看到晚报“助农爱心联盟”公益行动第二季的启动消息后，赶忙拨打晚报热线66778866，“希望今年能促成社区和晚报的合作，帮助更多瓜农卖出更多的瓜”。

　　冯志钦表示，他今年想邀请瓜农来他们社区卖瓜，社区可为瓜农设置专门的卖瓜摊位，并号召热心居民帮瓜农卖瓜，为瓜农提供送水等服务。“瓜农们不容易，想为他们做些实实在在的事！”冯志钦说，社区了解到他的想法后，当即表示支持。

　　故事

　　为给俩娃凑学费，夫妻俩从洛宁来市区卖瓜

　　贾新芍夫妇家在洛宁县河底镇南河村。

　　“今年的瓜不好卖，俺们来市里卖了三四天，没卖出多少，还剩2500多斤瓜不知道咋办。”贾新芍说。她家中有两个孩子，一个在上高中，一个在上初中，“经济压力实在是大，家里就等着卖瓜钱给俩娃交新学期的学费呢”。

　　她听别的瓜农说，晚报启动了“助农爱心联盟”公益行动，于是给晚报打来电话。很快，晚报记者就帮她联系上了冯志钦。

　　5日中午过后，贾新芍夫妇开着卖瓜的拖拉机来到龙泉社区，早已等在那里的冯志钦不仅帮他们找到了卖瓜摊位，还端来一盆水让他们洗脸，送来饮用水。

　　温暖

　　愿提供免费住处，让瓜农睡个安稳觉

　　“洛宁旱地瓜，甜得很！”冯志钦和其他一些热心居民，主动帮贾新芍夫妇卖起了瓜，不少小区居民被吸引过来。

　　截至5日21时记者离开时，贾新芍夫妇已经卖掉了近2000斤瓜。“没想到卖得这么快，更没想到会有这么多好心人帮我们卖瓜，谢谢你们。”贾新芍动情地说。接下来，他们计划赶往下一个卖瓜点，把剩下的瓜卖完就回家。

　　在贾新芍夫妇离开前，冯志钦对他们说，下回再来小区或小区附近卖瓜，晚上可以免费住他家，睡个安稳觉。这句承诺，让这对洛宁夫妻十分感动。(洛阳晚报记者 王若馨 实习生 杨佩 文/图)

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[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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