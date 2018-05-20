昨日上午，洛阳市国家卫生城市复审工作推进会召开，会议通报了近期复审督导检查的情况，5家单位因整改不力、卫生不达标，被现场发“黑旗”。

昨日上午，洛阳市国家卫生城市复审工作推进会召开，会议通报了近期复审督导检查的情况，5家单位因整改不力、卫生不达标，被现场发“黑旗”。

这5家单位分别是：老城区道北办事处、瀍河区五股路办事处、涧西区市场发展服务中心、西工区唐宫路办事处、洛龙区龙门办事处。

会议指出，从市国家卫生城市复审工作办公室近期明察暗访的情况来看，我市部分主次干道果皮箱有破损现象；有些地段用垃圾桶代替果皮箱；部分背街小巷清扫保洁及垃圾转运不及时；部分地区存在食品摊贩占道经营现象，存在卫生保洁不到位，垃圾积存、外溢等现象；一些农贸市场内食品三小管理不规范，证照不全。

会议强调，我市高度重视国家卫生城市复审工作，针对复审中存在的困难和问题，多次召开复审工作推进会及讲评会，部署并要求各级、各部门务必采取得力措施确保复审顺利通过，强化复审责任意识，对排查出的问题、暗访发现的问题及各类检查反馈的问题进行全面整改。各级、各部门要勇于担当、主动作为，坚决不能出现等、靠、看的现象。对整改工作重视不够、组织不力、行动迟缓、敷衍塞责、任务未完成或督办两次未整改到位的部门和单位予以通报批评，发放“黑旗”，情节严重的将严厉问责。(洛阳晚报记者 曾宇凌 通讯员 耿梅)