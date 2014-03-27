洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳扶贫干部“充电忙”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-07-07 08:51

　　听完辅导课，合上笔记本，走出课堂……抬手一看，时间已过中午12点，孟津县小浪底镇党委书记王明明一点也不觉得饿。谈起参加全市县乡党政领导干部脱贫攻坚专题培训，他直言收获满满。

　　日前，我市先后启动第一期、第二期全市县乡党政领导干部脱贫攻坚专题培训班，为全市扶贫干部“加油”“充电”，着力提升扶贫干部能力水平，全力助推打好精准脱贫攻坚战。王明明就是参加此次培训的330多位学员之一。

　　前不久，市委组织部、市扶贫办联合出台的《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施方案》明确，参加培训的县乡党政领导干部将重点学习习近平总书记扶贫开发战略思想、脱贫攻坚方针政策、精准扶贫精准脱贫工作方法，并加强扶贫领域作风教育。

　　为提升培训针对性，此次培训立足不同岗位职责，采取分级分类的“靶向式”培训。其中，针对党政领导干部，将围绕提高思想认识、树立正确政绩观、掌握精准脱贫方法，培养其研究攻坚问题、解决攻坚难题能力等。针对帮扶干部，将围绕掌握脱贫攻坚政策举措、运用精准帮扶方式方法、提高帮扶工作水平等进行培训。针对贫困村干部，将围绕提高抓党建促脱贫攻坚、落实脱贫政策举措、带领群众脱贫致富等实际工作能力加强培训。

　　按照方案，明年6月底前，我市将对有脱贫攻坚任务的乡镇党政领导班子成员、行业部门扶贫干部、各级帮扶干部全部轮训一遍，并对贫困村党组织书记、村委会主任和驻村第一书记每年开展至少1次培训，实现扶贫干部教育培训常态化、全覆盖。

　　“通过学习，我深刻认识到脱贫攻坚战是新时代体现干部担当作为的主战场。今后，我将带领全镇干部群众瞄准目标、挂图作战，不折不扣完成全镇脱贫攻坚的目标任务，坚决打好精准脱贫攻坚战。”对于“充电”后的感受，王明明如是说。

　　市委组织部有关负责人表示，通过培训，我市将帮助扶贫干部进一步强化责任担当、锻造过硬本领，努力培养造就一支懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍，为全力打好精准脱贫攻坚战提供坚强的组织保障。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张冰冰 刘琳）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·血压降低或许只是表象，并非高血压治好了
  • ·手掌被镰刀割破，他用烟灰止血导致破伤风
  • ·飞虫入眼，他揉了20 多次，导致右眼角膜受伤
    		•
    摔跤吧！猫爸
    摔跤吧！猫爸
    摔跤吧！猫爸
        我的朋友H，痴爱一只名唤“狗狗”的白猫。爱到深处，她便让白猫和一只名叫“柳飘飘”的母猫约会，以留下它的...
  • ·“能人”徐树平：给他一片叶子，他能造一座“百鸟园”
  • ·窑洞内外两重天 避暑赏景两相宜
  • ·花甲之年老顽童 退休时光乐陶陶
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 驻港兵哥哥帮父亲办身份证，顺便加盟...
  • 中阿合作论坛第八届部长级会议即将举...
  • 现实版泰坦尼克：翻船瞬间小伙把生的...
  • 以绿色产业引领乡村振兴
  • 陶益壮的中国科研梦
  • 生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕 ...
  • 图解丨健康扶贫成效显著 未来三年 我...
  • 【记录】他们从零起步，让轿车进入了...
  • 着力培养忠诚干净担当的高素质干部 —...
  • 梁家河 初心从这里出发
    		•
    百姓呼声
    三洋铁路洛阳段项目正在抓紧推进相关工作
    汇通街至新街桥这一段路什么时间通车?
    精彩图片
    人与燕子 和谐相处
    市民草丛中发现一只小...
    荷塘精灵 自得其乐
    洛阳81岁热心老人帮助...
    精彩热帖

    舞步出品:夏日重渡沟

    夏日窗台的一丝绿

    夏荷

    异国风情
    /考场外的麻雀
    /烈日下的麦客（诗歌）
    /我的高考
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超 不良信息举报电话：（0379）65233605