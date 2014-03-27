洛阳扶贫干部“充电忙”

听完辅导课，合上笔记本，走出课堂……抬手一看，时间已过中午12点，孟津县小浪底镇党委书记王明明一点也不觉得饿。谈起参加全市县乡党政领导干部脱贫攻坚专题培训，他直言收获满满。

听完辅导课，合上笔记本，走出课堂……抬手一看，时间已过中午12点，孟津县小浪底镇党委书记王明明一点也不觉得饿。谈起参加全市县乡党政领导干部脱贫攻坚专题培训，他直言收获满满。

日前，我市先后启动第一期、第二期全市县乡党政领导干部脱贫攻坚专题培训班，为全市扶贫干部“加油”“充电”，着力提升扶贫干部能力水平，全力助推打好精准脱贫攻坚战。王明明就是参加此次培训的330多位学员之一。

前不久，市委组织部、市扶贫办联合出台的《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施方案》明确，参加培训的县乡党政领导干部将重点学习习近平总书记扶贫开发战略思想、脱贫攻坚方针政策、精准扶贫精准脱贫工作方法，并加强扶贫领域作风教育。

为提升培训针对性，此次培训立足不同岗位职责，采取分级分类的“靶向式”培训。其中，针对党政领导干部，将围绕提高思想认识、树立正确政绩观、掌握精准脱贫方法，培养其研究攻坚问题、解决攻坚难题能力等。针对帮扶干部，将围绕掌握脱贫攻坚政策举措、运用精准帮扶方式方法、提高帮扶工作水平等进行培训。针对贫困村干部，将围绕提高抓党建促脱贫攻坚、落实脱贫政策举措、带领群众脱贫致富等实际工作能力加强培训。

按照方案，明年6月底前，我市将对有脱贫攻坚任务的乡镇党政领导班子成员、行业部门扶贫干部、各级帮扶干部全部轮训一遍，并对贫困村党组织书记、村委会主任和驻村第一书记每年开展至少1次培训，实现扶贫干部教育培训常态化、全覆盖。

“通过学习，我深刻认识到脱贫攻坚战是新时代体现干部担当作为的主战场。今后，我将带领全镇干部群众瞄准目标、挂图作战，不折不扣完成全镇脱贫攻坚的目标任务，坚决打好精准脱贫攻坚战。”对于“充电”后的感受，王明明如是说。

市委组织部有关负责人表示，通过培训，我市将帮助扶贫干部进一步强化责任担当、锻造过硬本领，努力培养造就一支懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍，为全力打好精准脱贫攻坚战提供坚强的组织保障。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张冰冰 刘琳）