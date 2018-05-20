洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委办公室领导班子召开巡视整改专题民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-07-07 08:51

　　昨日，按照省委巡视工作要求和市委统一安排，市委办公室领导班子召开省委巡视反馈意见整改专题民主生活会，深入学习贯彻习近平巡视工作思想，对照省委巡视反馈意见全面检视问题和不足，严肃开展批评和自我批评。

　　市委常委、秘书长王敬林代表市委办公室领导班子作对照检查，并带头作个人对照检查，开展自我批评，接受班子成员批评。市委办公室领导班子其他成员逐一进行对照检查，围绕省委巡视反馈的整改问题，开展批评和自我批评。

　　王敬林指出，要着力强化政治担当，树牢“四个意识”，不折不扣落实好中央、省委、市委的决策部署，做政治上的明白人；要着力聚焦问题整改，坚持问题导向，举一反三、多措并举，真查真改、立行立改，务求实效；要着力抓好党的建设，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，扛牢抓实主体责任，严格落实“一岗双责”，切实加强班子建设，提高队伍战斗力；要着力提升服务质量，把巡视整改与做好当前各项工作相结合，做到有机衔接、相互促进，以整改落实推动各方面工作取得新进展，聚焦市委中心工作，全力当好市委的“参谋部”“智囊团”，为全市经济社会发展作出新的更大贡献。（洛阳日报记者 申利超）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·血压降低或许只是表象，并非高血压治好了
  • ·手掌被镰刀割破，他用烟灰止血导致破伤风
  • ·飞虫入眼，他揉了20 多次，导致右眼角膜受伤
    		•
    摔跤吧！猫爸
    摔跤吧！猫爸
    摔跤吧！猫爸
        我的朋友H，痴爱一只名唤“狗狗”的白猫。爱到深处，她便让白猫和一只名叫“柳飘飘”的母猫约会，以留下它的...
  • ·“能人”徐树平：给他一片叶子，他能造一座“百鸟园”
  • ·窑洞内外两重天 避暑赏景两相宜
  • ·花甲之年老顽童 退休时光乐陶陶
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 驻港兵哥哥帮父亲办身份证，顺便加盟...
  • 中阿合作论坛第八届部长级会议即将举...
  • 现实版泰坦尼克：翻船瞬间小伙把生的...
  • 以绿色产业引领乡村振兴
  • 陶益壮的中国科研梦
  • 生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕 ...
  • 图解丨健康扶贫成效显著 未来三年 我...
  • 【记录】他们从零起步，让轿车进入了...
  • 着力培养忠诚干净担当的高素质干部 —...
  • 梁家河 初心从这里出发
    		•
    百姓呼声
    三洋铁路洛阳段项目正在抓紧推进相关工作
    汇通街至新街桥这一段路什么时间通车?
    精彩图片
    人与燕子 和谐相处
    市民草丛中发现一只小...
    荷塘精灵 自得其乐
    洛阳81岁热心老人帮助...
    精彩热帖

    舞步出品:夏日重渡沟

    夏日窗台的一丝绿

    夏荷

    异国风情
    /考场外的麻雀
    /烈日下的麦客（诗歌）
    /我的高考
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超 不良信息举报电话：（0379）65233605