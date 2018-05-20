洛阳市委办公室领导班子召开巡视整改专题民主生活会

昨日，按照省委巡视工作要求和市委统一安排，市委办公室领导班子召开省委巡视反馈意见整改专题民主生活会，深入学习贯彻习近平巡视工作思想，对照省委巡视反馈意见全面检视问题和不足，严肃开展批评和自我批评。 昨日，按照省委巡视工作要求和市委统一安排，市委办公室领导班子召开省委巡视反馈意见整改专题民主生活会，深入学习贯彻习近平巡视工作思想，对照省委巡视反馈意见全面检视问题和不足，严肃开展批评和自我批评。 市委常委、秘书长王敬林代表市委办公室领导班子作对照检查，并带头作个人对照检查，开展自我批评，接受班子成员批评。市委办公室领导班子其他成员逐一进行对照检查，围绕省委巡视反馈的整改问题，开展批评和自我批评。 王敬林指出，要着力强化政治担当，树牢“四个意识”，不折不扣落实好中央、省委、市委的决策部署，做政治上的明白人；要着力聚焦问题整改，坚持问题导向，举一反三、多措并举，真查真改、立行立改，务求实效；要着力抓好党的建设，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，扛牢抓实主体责任，严格落实“一岗双责”，切实加强班子建设，提高队伍战斗力；要着力提升服务质量，把巡视整改与做好当前各项工作相结合，做到有机衔接、相互促进，以整改落实推动各方面工作取得新进展，聚焦市委中心工作，全力当好市委的“参谋部”“智囊团”，为全市经济社会发展作出新的更大贡献。（洛阳日报记者 申利超）