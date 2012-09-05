汽车之城看服务——市党政代表团赴襄阳学习考察见闻之一

一家风神襄阳汽车有限公司，去年生产17万台中高档轿车，实现产值336亿元；一个汽车工业园，如今已聚集200多家汽车整车制造及零部件企业；一座襄阳城，全市汽车产业产值突破2400亿元，居全国十大汽车城第八位。

风神襄阳汽车有限公司 记者 常世峰 摄

湖北美洋新能源整车生产基地 记者 常世峰 摄

一家风神襄阳汽车有限公司，去年生产17万台中高档轿车，实现产值336亿元；一个汽车工业园，如今已聚集200多家汽车整车制造及零部件企业；一座襄阳城，全市汽车产业产值突破2400亿元，居全国十大汽车城第八位。

在风神襄阳汽车有限公司、湖北美洋新能源整车生产基地、骆驼集团新能源电池有限公司等地考察期间，大家无不感叹：襄阳，一座当之无愧的汽车城！

看龙头企业

今年5月，东风日产襄阳工厂首辆奇骏下线暨160万整车产量达成仪式举行，目前市场最热销的SUV车型之一——奇骏，正式在襄阳投产。

经过16年的不懈奋斗，风神襄阳汽车有限公司已发展成为襄阳市首家产值过300亿元的企业，成为拉动襄阳市汽车产业发展当仁不让的旗帜。

风神襄阳汽车有限公司，无疑是襄阳汽车产业的龙头。

走进该企业，每一个车间都是一派热火朝天、大干快上的场景。也从侧面说明整个工厂在满负荷运转，呈现产销两旺之势。

考察期间，企业负责人介绍，东风日产襄阳工厂已拥有冲压、焊装、涂装、树脂、总装五大生产工艺、一条整车检测线及一条拥有21种试验路面的多功能生产型试车场，已累计纳税超过220亿元。

该厂的成功，除了规模优势，还在于不断创新。

2014年11月，首款英菲尼迪Q50L国产汽车在东风日产襄阳工厂下线，写下中国豪华汽车产业史上浓墨重彩的一笔。

2012年，英菲尼迪国产化项目正式落户襄阳。两年间，风神襄阳汽车有限公司斥资对原有生产线进行了大规模的硬件升级改造，新增投资额达6亿元人民币，获得英菲尼迪全球4.5分的授权认证(满分5分)，与雷诺-日产联盟全球标杆工厂——日本枥木工厂处于相同水平。

“目前，我厂生产的英菲尼迪、奇骏、天籁、楼兰等车型均十分畅销。”企业负责人介绍，预计今年可实现30万辆的产能。

和风神襄阳汽车有限公司一样，襄阳市的汽车产业也在不断创新中崛起和壮大。

近年，襄阳抢抓国家大力支持战略性新兴产业发展的机遇，加快推动产业转型升级，突破性发展新能源汽车产业，又在短短几年内成为全国知名的新能源汽车城。

湖北美洋新能源整车生产基地的快速发展，是襄阳新能源汽车产业发展的缩影。

同样位于襄阳高新区的这家企业，从工厂光伏屋顶到智能化车间，环境友好理念彰显在细节里：以德国工业4.0技术为标杆的柔性工厂，200余台机器人实现了整车生产线80%自动化完成；涂装车间实现无污染绿色生产，喷漆室废气处理净化率达到99.99%，E200纯电动汽车无排放，每公里耗电仅6分钱……

目前，美洋公司与众泰合作研发生产的新能源汽车已全面上市，生产规模达到年产12万辆，将成襄阳新能源乘用车生产领域的明日之星。

看产业链条

襄阳，位于武(汉)襄(阳)十(堰)汽车工业走廊的中心，是内陆地区新兴的汽车城，聚集着美国康明斯、法国标致雪铁龙、日本日产、东风等一批国内外知名品牌。

能成为汽车城，襄阳所依靠的，不仅是一批明星企业，还有完备的产业链条和产品结构。

以襄阳高新区为例——

该区已形成以东风汽车公司襄阳基地为主体，以风神汽车公司、神龙汽车公司、东风德纳车桥公司、骆驼蓄电池公司、襄阳轴承公司、宇清传动等为龙头，200多家汽车零部件企业为配套的完整产业体系。

再放眼襄阳全市——

围绕推动整车和关键总成近地化配套和集群集聚发展，襄阳合理规划汽车产业布局，形成了以高新区为核心，辐射谷城、枣阳、老河口、襄州、宜城、南漳等区域的“1+6”发展格局。

襄阳市汽车办负责人介绍，目前，在汽车总成领域，发动机、车身、车桥、变速器、车架、电气和仪表系统等系列产品均可实现本地生产配套；在零部件领域，襄阳也实现了轴承、座椅、灯具、蓄电池、调角器、车门锁、发电机、启动机、摩擦材料、油品化工等4000余种系列产品的全链条生产能力。

近年，随着新能源汽车产业的井喷式发展，襄阳又应时而动，积极引导传统汽车链条企业转向新能源汽车领域：有的企业由传统的燃气发动机控制系统向新能源电机控制系统转型；有的企业由传统专用车向新能源专用车转型；还有的企业由传统发电机向新能源电机转型……

一大批新能源汽车产业项目密集上马，在国内诸多城市的新能源汽车产业竞赛中，襄阳又一次跑到了前面。

看政府服务

一个城市的发展，离不开“四梁八柱”的主导产业支撑。

汽车产业，就是支撑襄阳的“四梁八柱”。

汽车产业兴旺的背后，襄阳市委、市政府积极转变领导方式、工作方式，积极推进“放管服”改革的诸多创新实践，同样值得洛阳学习借鉴。

这种创新，首先从一个机构谈起。

襄阳市汽车办，是襄阳市委批准成立的常设机构，专门负责汽车产业的规划、资源的整合、产品的配套，对整个产业链进行研究、规划和指导。

考察期间，襄阳市政府相关负责人介绍，该市的汽车办，最重要的职责就是为企业提供专业化服务，在企业遇到困难时，不用跑多个部门、多个科室，而是直接到汽车办一家单位对接，就能立即得到全过程的咨询和帮助服务。

为支撑汽车产业发展，襄阳还于2010年组建了一所由市政府直管的公办汽车类高等职业技术学院——襄阳汽车职业技术学院。该学院积极构建以汽车类专业为核心，开设了汽车车身维修技术、机械装备制造技术、新能源汽车技术等20余个专业和40多个专业方向，为汽车产业发展源源不断提供人才支撑和保障。

此外，襄阳市还配套了完备的汽车产业研发检验检测体系。该市设立了亚洲最大的综合性汽车试验场——国家汽车质量监督检验中心，建成国家动力电池产品质量监督检验中心、国家汽车零部件检测重点实验室等3个国家级检测机构及各类汽车及零部件技术中心50多家。

一个产业、全套服务。正是靠着这样的理念，襄阳汽车产业多年维持了快速发展势头。

“大手笔不断！”“龙头企业带动效应十分明显。”“襄阳的汽车产业，已经形成大企业顶天立地、小巨人企业铺天盖地的良好局面。”……

考察中，大家看襄阳、思洛阳，找差距、谋未来，纷纷表示我市的先进装备制造等产业同样有基础、有优势、有市场、有潜力。要认真学习襄阳的创新引领、完善链条、提升服务等经验，按照“565”现代产业体系布局，真正构建起支撑洛阳发展的“四梁八柱”。（洛阳日报记者 李东慧）