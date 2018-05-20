淡泊名利 心怀高远——四论向李俊贤同志学习

“干惊天动地事，做隐姓埋名人。”习近平总书记曾如此评价那些不计名利、科研报国的两院院士，并赞誉他们是“民族英雄”。李俊贤院士，正是这些“国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣”中的一员。

洛平

“干惊天动地事，做隐姓埋名人。”习近平总书记曾如此评价那些不计名利、科研报国的两院院士，并赞誉他们是“民族英雄”。李俊贤院士，正是这些“国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣”中的一员。

近日，市委决定在全市广泛深入开展向李俊贤同志学习活动，学习他淡泊名利、心怀高远的高尚情操。以最高的标准要求自己的研发，却以最低的标准要求自己的生活，将最大的热情投注于科技报国事业，却以最淡定的心态看待名利得失，李俊贤院士刻下的“精神坐标”，充分展示了中国科学家群体的操守与境界。

计利只计国家利，留名只留集体名。成果申报署名上，总是把自己的名字去掉，自己的最新研究成果毫无保留传授给年轻同志，“工作是大家一起做的，功劳是大家的”；从不在个人待遇上向组织提任何要求，从不为一线工作的儿女职位升迁、岗位调换向组织开一次口，“生活中哪能用公车办事？坐公交就很好”；居室简朴得被大家笑称“旧家具博物馆”，一辆自行车骑了60年舍不得换，却舍得捐出300万元积蓄用于科技创新和帮扶困难职工，“能培养更多的人才，帮助更多的困难职工，这是我们更大的福气”……李俊贤，这位为国家和民族做出巨大贡献的老院士，“把自己降低到了尘埃里”，也因此更加令人们敬仰。

人生的价值，不在于物质的厚度，而在于精神的高度。古往今来，举凡志存高远者，皆“无求”于名利、“有求”于大道，李俊贤身上就有这种大格局、大境界。他毕生执着追求科学真理，把名利摆一边，把科研放中间，无论是青春年华，还是毕生积蓄，为了国家的需要他都能倾囊而出，这种“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的深厚情怀，生动诠释了共产党人的人格魅力。人格折射人性、映照人生，是党员干部立足社会的“软实力”。正如习近平总书记指出的，共产党人拥有人格力量，才能无愧于自己的称号，才能赢得人民赞誉。

“共产党人干事业，一靠真理的力量，二靠人格的力量。”当前，以全面深化“9+2”工作布局为主抓手，洛阳正深入贯彻新发展理念和习近平总书记提出的“四个着力”、打好“四张牌”等重要要求，以党的建设高质量推动经济发展高质量，需要对标、学习李俊贤身上的时代品格，激发广大党员干部的人格力量，更好地将真理力量和人格力量统一起来。向李俊贤同志学习，就要像他那样，堂堂正正做人，清清白白做事，淡泊名利，心怀高远，始终保持共产党人本色，用自己的模范行为和人格品质树立良好家风、引领良好风尚，助力洛阳在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔。

山间的小溪总是吵闹，浩瀚的大海很少喧嚣。尽管功业等身、家喻户晓，生活中的李俊贤却沉默低调、讷言敏行、怀素抱朴。“荣誉是党和人民给的，不能把荣誉当成本钱，更不要为荣誉而做事。”以身许党许国、报党报国，需要这样一份清醒和定力。