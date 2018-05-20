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洛阳市政府召开党组（扩大）会议（中心组学习会）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-07-07 08:50

　　昨日下午，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组(扩大)会议(中心组学习会)，传达学习省委十届六次全会暨省委工作会议精神，对政府系统巡视整改工作进行再动员、再部署。

　　关于政府系统贯彻落实省委全会暨省委工作会议精神，会议强调，一要学深悟透、把握内涵，将贯彻落实会议精神转化为推动发展的强大合力。要牢记总书记嘱托，聚焦新时代更加出彩，准确把握以党的建设高质量推动经济发展高质量的重要要求、重点任务，切实把思想和行动统一到会议精神的贯彻落实上来。二要强化担当、狠抓落实，凝心聚力推动经济发展高质量。要按照市委要求，聚焦实现“四高一强一率先”奋斗目标，持续深化“9+2”工作布局，着力推进洛阳产业转型、城市转型、生态转型、社会治理转型和体制机制转型，努力走出一条具有洛阳特色的高质量发展之路，推动省委、市委各项决策部署落地生根、取得实效。三要从严从实、把牢方向，推动政府党组建设高质量。要树牢“四个意识”，坚定落实“两个坚决维护”，坚决服从以李亚同志为班长的市委领导，把讲政治体现在抓落实、见成效上。班子成员要加强理论学习，严格按照党章要求，全方位向共产党人的价值观对标看齐。四要以上率下、转变作风，推动政府自身建设再上新水平。政府班子成员作为“关键少数”，要自觉用新时代的标准来审视问题、应对挑战、推进工作。要扑下身子、深入一线，吹糠见米、真抓实干，不踩红线、树牢底线，以实际行动推动政府自身建设上台阶、上水平。

　　会议强调，要按照市委的统一部署，以最坚决的态度、最有力的举措，抓好省委巡视组反馈意见整改工作。一要提高站位，强化政治担当，以整改工作的实际成效诠释政治上的绝对忠诚。二要举一反三，推动问题解决。三要落实落细，层层压实责任，做到以上率下、上下联动，带动全市巡视整改取得实效。四要搞好结合，以整改促改革，用改革破难题，确保把问题整改的过程转化为提高政府工作水平、推进洛阳高质量发展的实实在在的成果。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：马佳佳]
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