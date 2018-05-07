洛阳：夯实“地基” 促进基层高质量发展

俗话说：“村看村、户看户，群众看支部。”一个村发展好坏，与带头人关系密切。

俗话说：“村看村、户看户，群众看支部。”一个村发展好坏，与带头人关系密切。

今年是村(社区)“两委”换届年，也是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。习近平总书记多次强调要“选好、用好、管好村‘两委’带头人”。我市认真贯彻落实中央和省委有关换届选举工作的指示精神，牢牢把握村(社区)“两委”换届这场关乎今后基层发展的“打地基”工作，通过突出党的领导、确保换届质量、巩固换届成果，为基层选出了更多干事创业的“领头雁”，为改革发展稳定提供了强有力的组织保障。

聚焦“选好” 突出党的领导

村(社区)“两委”换届选举是今年全市政治生活的一件大事，圆满完成这项浩大“工程”，绝非旦夕之功。

市委书记李亚专门批示：“要以‘河洛党建计划’全面进步年为统领，在‘选好’的基础上，在‘管好’‘用好’上下功夫，重点在队伍培训提升、完善工作机制、理清发展思路、激发担当作为、切实发挥作用等方面扎实做好工作，推动全面从严治党向基层延伸，为基层各项工作开展提供坚强的组织保证。”

截至6月24日，全市3191个村(社区)“两委”全部完成换届选举，进一步保障了村(社区)党组织的领导核心地位，形成了一支素质优良、结构合理、党员群众公认、积极干事创业的村(社区)“两委”干部队伍，真正换出了基层干部的精气神，换出了推动发展的新气象。

强化顶层设计，绘就好“蓝图”。市委常委会先后5次研究村(社区)“两委”换届选举工作，市委主要领导同志多次不打招呼、轻车简从，直奔村(社区)换届选举一线督导调研。市级党员领导同志分别到分包的深度贫困村指导换届工作，确保深度贫困村“两委”班子坚强有力。县、乡两级党委书记担任换届选举工作领导小组组长，各县(市)区有关负责同志带头联系前期排查出的换届重点难点村，保证了换届全覆盖。

强化部门联动，下好“先手棋”。我市专门成立了市委协调小组，协调23个有关部门各司其职，确保换届选举工作有条不紊：市纪委专门出台《关于对全市村(社区)“两委”换届纪律加强监督检查的工作方案》，严厉查处打击换届违纪违法行为；市委组织部制定了农村和城市基层党建“二十条”等多个文件，涨报酬、拓出路、明奖惩，有效提升了村级干部岗位吸引力；市委政法委强力推进扫黑除恶专项行动，有效净化了乡村换届环境；市民政局注重上传下达，有效打通省、市、县三级……

强化宣传引导，吹响“动员号”。“村(社区)‘两委’换届选举，该怎么换、怎么选？必须要让广大党员干部心里有数。”市委组织部有关负责人介绍，我市充分利用新时代“三新”讲习所、微信公众号、电视广播等平台，广泛宣传换届选举政策，为顺利换届打下良好的舆论基础。

严把“关口” 确保换届质量

选好干部、配强班子，是换届的核心任务。为保证高质量完成村(社区)“两委”换届选举工作，我市在把好“关口”、控制职数、严格程序等方面下了“硬”功夫。

在换届选举中，我市坚持在省定人选资格“十不宜”基础上，要求各县(市)区细化候选人资格条件和“负面清单”，并写进村(社区)选举办法、从严执行。我市还创新建立了“乡镇(街道)党(工)委预审——县级至少8个部门联合复审”的机制，坚决把不符合要求的人员挡在竞选程序之外。换届选举期间，全市累计审查出资格不合格人员642名。

为避免村(社区)“两委”职数“臃肿”，我市根据村(社区)人口规模，从严控制村(社区)“两委”班子成员职数，为有效提高村干部工作报酬、控制离任村干部规模奠定了基础。通过此次换届选举，全市选出的村(社区)“两委”委员总数较上届减少499人，同比减少2.6%。

以往，个别人在换届选举中“钻空子”“搞变通”，在一定程度上损害了党在基层的公信力和权威性。

今年，我市从严落实党组织“两推一选”换届程序，严格执行村(居)民委员会换届有关法律法规，确保履行程序不走样、遵循步骤不减少、执行法规不变通。根据市换届办暗访及市派督导组多轮次的督导情况，我市对发现的选举程序不规范的10个村(社区)，全部重新组织了选举，真正让违法乱纪行为无处遁形。

狠抓“跟进” 巩固换届成果

换届选举完成后，重点任务就落在了巩固成果，将村(社区)党组织建设成为领导脱贫攻坚、实施乡村振兴战略、创新社会治理的坚强领导核心这一议题上。

培训教育跟进，为新任干部“充电”。5月22日至24日，全市基层党组织书记培训班举行，市委常委、组织部部长何伟在开班仪式上作辅导报告，并通过“互联网+智慧党建”融平台进行了远程教育直播，全市3155个终端站点的村(社区)党员干部集中收听收看，培训覆盖面达15万名党员群众。此外，我市还采取“市级示范培训、县级集中培训、乡级普遍轮训”的方式，不断强化新任村(社区)干部培训教育。目前，县、乡两级已累计培训新任村(社区)干部3万人次。

配套组织跟进，厚植党的执政根基。以此次换届选举为契机，我市不断加强党组织领导下的村(居)民自治机制等机制建设，厚植党在群众中的执政根基。同时，通过积极推进村(社区)“红白理事会”等群团组织的制度化和规范化建设，不断壮大群团组织的工作力量。

长效机制跟进，巩固换届选举成果。此次换届选举结束后，我市及时开展了村(社区)党组织换届选举“回头看”工作。市换届办有关负责人介绍，针对未按规定时间完成换届、换届时出现程序严重不规范等情况的村(社区)，将被列为今年我市软弱涣散基层党组织整顿范围，由乡镇(街道)党(工)委直接领办，确保年底前实现转化提升。

“‘选好’是基础，‘管好’‘用好’才是关键。”市委组织部有关负责人表示，下一步，我市将以“河洛党建计划”全面进步年为统领，教育培养广大村(社区)干部争做政治上的“明白人”、村(社区)的“掌舵人”、发展路上的“带头人”、服务群众的“贴心人”、遵规守纪的“规矩人”，进一步提升村(社区)干部队伍整体素质，为充分发挥村(社区)党组织战斗堡垒作用、打好精准脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略提供强大的组织保障。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈怡平）