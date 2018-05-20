涧西区掀起学习焦裕禄精神的热潮

6月27日涧西区纪念建党97周年暨“‘涧’贤思齐、‘涧’行不息——传承红色基因，凝聚发展合力”活动动员大会结束后，涧西区各街道办事处积极组织党员群众认真学习焦裕禄精神并观看微视频《寻迹》。

“看了这部微影片真的像是回到了那个年代。”江西社区党员毕仁义在看完微视频《寻迹》后抹着眼泪说。

江西路社区党委组织党员观看微视频《寻迹》

6月27日涧西区纪念建党97周年暨“‘涧’贤思齐、‘涧’行不息——传承红色基因，凝聚发展合力”活动动员大会结束后，涧西区各街道办事处积极组织党员群众认真学习焦裕禄精神并观看微视频《寻迹》。

唐村社区党委组织党员观看微视频《寻迹》

涧西区委积极搭建党员干部学习平台，创新学习形式，获得党员群众一致好评。据统计，微视频《寻迹》自7月1日在互联网上发布后，单腾讯视频播放量就达到35万次，引起强烈反响。

电厂新村社区党委组织党员观看微视频《寻迹》

这部微电影虽然只有7分钟，却通过很多焦裕禄当年鲜为人知的工作及生活细节，反映了焦裕禄亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的高尚情操，易引起人们的共鸣，引发心灵深处的思考。与会党员纷纷表示，要把学习弘扬焦裕禄同志“三股劲”融入日常工作生活中，争做焦裕禄式好党员，以实际行动向建党97周年献礼。

香港城社区党委组织党员观看微视频《寻迹》

各社区结合工作实际，围绕“焦裕禄精神是什么”、“焦裕禄精神学什么”、“焦裕禄精神怎么学”等方面展开讨论。学习结束后，党员同志们纷纷表示要在今后的工作和学习中树立和发扬好的作风，既要严以修身、严以律己，谋事要实、做人要实，始终要把焦裕禄精神作为标尺，找差距、找不足、找原因，争做焦裕禄式的好党员。