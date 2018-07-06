洛阳交警将于2018年7月8日17时至演唱会结束对新区体育馆周边道路实施交通管制措施。

洛阳交警将于2018年7月8日17时至演唱会结束对新区体育馆周边道路实施交通管制措施。

一、交通管制时间、范围

7月8日17时至24时，古城路(不含)以南、学府街(含)以东、开元大道(不含)以北、金城寨街(不含)以西区域实行交通管制，禁止无关车辆进入(公交车、出租车和持有入场券的机动车辆除外)。

二、绕行路线

在此期间，需经上述管制区域通行的机动车辆，由洛栾快速通道向北行驶的机动车辆，可经关林大道或牡丹大道向东绕行龙门大道——洛阳桥或经宁洛高速入市；由北向南行驶的机动车辆，可经洛阳桥、牡丹桥绕行隋唐城路——龙门大道——关林大道或经西苑桥、王城大桥绕行滨河北路——瀛洲路——牡丹大道——洛栾快速通道出市；东西方向行驶的机动车辆可经龙门大道——古城路——西苑桥或滨河南路——瀛洲桥通行。

三、停车场安排及入场路线

(一)观众车辆停车场安排

1、体育中心广场停车场。行驶路线：由北经王城大桥、牡丹桥进入的机动车辆，经王城大道——太康路——体育中心广场北门进入；由南向北方向进入的机动车辆，经王城大道—伊洛路—望春门街——开元大道——体育中心广场南门进入；由东向西方向进入的机动车辆，经开元大道——体育中心南门或古城路—隋唐城立交地面道路——太康路——体育中心北门进入。2、按摩学校、外包学校停车场。行驶路线：西苑桥——古城路——学府街进入。3、学子街两侧。行驶路线：西苑桥——滨河南路——学子街进入，顺向停放。

4、开元大道(学府街至学子街段)两侧慢车道。行驶路线：瀛洲桥——开元大道，顺向停放。5、牡丹大道(王城大道至学府街段)行驶路线：学府街—牡丹大道，顺向停放。

(二)公交停车场安排公交车统一停放至开元大道学府街至学子街南侧慢车道，当晚21时后统一进入；演唱会结束后，根据现场交警指挥进入学府街或新月路进行发车。严禁停车场外候客。

(三)出租车停车场安排开元大道的体育中心南门至学府街段路南(顺向停放)。

特此公告

2018年7月5日