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洛阳12个人防纳凉点免费开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-07-06 15:41

　　洛阳网讯 洛阳网记者今日从洛阳市人防办获悉，自明日起至9月8日，我市将免费开放12个人防工程避暑纳凉点。纳凉点每天的具体开放时间，由管理人员根据当天的天气情况灵活掌握。

　　12个人防工程避暑纳凉点

　　涧西区(3个)

　　青岛路爱尚街地下商业街

　　辽宁路万达广场地下商场

　　景华路润峰广场地下商场

　　西工区(6个)

　　纱厂路兴华地下步行街

　　王城公园过街通道

　　周王城广场

　　中州路天盛壹佰地下商场

　　唐宫路小商品市场地下商场

　　西工小街十号口人防工程

　　老城区(1个)

　　老城区的中州路地下商城

　　瀍河回族区(1个)

　　华林新村社区人防工程

　　洛龙区(1个)

　　泉舜购物广场地下商场

　　此外，提醒纳凉市民，纳凉点是公共场所，请爱护公共设施，同时，不得在纳凉点从事赌博等活动，做到文明纳凉。(记者 王瑞轩)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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