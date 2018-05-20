洛阳12个人防纳凉点免费开放

洛阳网记者今日从洛阳市人防办获悉，自明日起至9月8日，我市将免费开放12个人防工程避暑纳凉点。纳凉点每天的具体开放时间，由管理人员根据当天的天气情况灵活掌握。
洛阳网讯 洛阳网记者今日从洛阳市人防办获悉，自明日起至9月8日，我市将免费开放12个人防工程避暑纳凉点。纳凉点每天的具体开放时间，由管理人员根据当天的天气情况灵活掌握。
12个人防工程避暑纳凉点
涧西区(3个)
青岛路爱尚街地下商业街
辽宁路万达广场地下商场
景华路润峰广场地下商场
西工区(6个)
纱厂路兴华地下步行街
王城公园过街通道
周王城广场
中州路天盛壹佰地下商场
唐宫路小商品市场地下商场
西工小街十号口人防工程
老城区(1个)
老城区的中州路地下商城
瀍河回族区(1个)
华林新村社区人防工程
洛龙区(1个)
泉舜购物广场地下商场
此外，提醒纳凉市民，纳凉点是公共场所，请爱护公共设施，同时，不得在纳凉点从事赌博等活动，做到文明纳凉。(记者 王瑞轩)
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