洛阳12个人防纳凉点免费开放

洛阳网记者今日从洛阳市人防办获悉，自明日起至9月8日，我市将免费开放12个人防工程避暑纳凉点。纳凉点每天的具体开放时间，由管理人员根据当天的天气情况灵活掌握。

洛阳网记者今日从洛阳市人防办获悉，自明日起至9月8日，我市将免费开放12个人防工程避暑纳凉点。纳凉点每天的具体开放时间，由管理人员根据当天的天气情况灵活掌握。 洛阳网讯 洛阳网记者今日从洛阳市人防办获悉，自明日起至9月8日，我市将免费开放12个人防工程避暑纳凉点。纳凉点每天的具体开放时间，由管理人员根据当天的天气情况灵活掌握。 12个人防工程避暑纳凉点 涧西区(3个) 青岛路爱尚街地下商业街 辽宁路万达广场地下商场 景华路润峰广场地下商场 西工区(6个) 纱厂路兴华地下步行街 王城公园过街通道 周王城广场 中州路天盛壹佰地下商场 唐宫路小商品市场地下商场 西工小街十号口人防工程 老城区(1个) 老城区的中州路地下商城 瀍河回族区(1个) 华林新村社区人防工程 洛龙区(1个) 泉舜购物广场地下商场 此外，提醒纳凉市民，纳凉点是公共场所，请爱护公共设施，同时，不得在纳凉点从事赌博等活动，做到文明纳凉。(记者 王瑞轩)