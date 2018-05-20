农业银行服务明星巡礼 “小温理财工作室”业绩不菲

“小温理财工作室”是以温丽娜的名字命名的，是2012年农总行首批授予以个人名字命名的百家理财室之一。温丽娜，1992年7月参加工作，CFP国际金融理财师，高级财富顾问，中国银行业协会明星大堂经理，有着26年银行从业经验，取得了银行、保险、基金等从业资格，多次被评为“河南省农行优秀大堂经理”和“十佳理财师”。

“小温理财工作室”是以温丽娜的名字命名的，是2012年农总行首批授予以个人名字命名的百家理财室之一。

温丽娜，1992年7月参加工作，CFP国际金融理财师，高级财富顾问，中国银行业协会明星大堂经理，有着26年银行从业经验，取得了银行、保险、基金等从业资格，多次被评为“河南省农行优秀大堂经理”和“十佳理财师”。

2016年8月，一位衣着得体、表情凝重的50多岁女性在大厅询问保险方面的事宜，根据客户的口音和询问保险的认真程度，小温断定她是一位客户，立即把她引进理财室，同时为其冲上一杯香浓咖啡。小温不时询问客户问题，挖掘客户潜在需求，评估客户风险，为其推介合适的保险产品，客户被她专业、认真和细心的工作精神打动，一次性购买5年期保险200多万元。基于对小温职业化和专业化的认可，客户又陆续购买了额度更大的保险产品。

2018年5月，一位客户向其咨询基金业务，她耐心向客户讲解基金当前的行业状况，可能存在的风险及所获得收益。鉴于经济运行持续低迷，股市行情不佳，而黄金价格又处于低位，依据多年理财经验，她果断地向客户推荐黄金业务，客户买入之后金价上涨，收益率达到10%。由于财富得到升值，而又成功避开风险，该客户多次办理购买实物黄金业务，成为农行忠实的客户。

理财室成立以来，小温管理个人贵宾客户2006个，总资产30886万元；累计举办贵宾客户活动36场次，到会贵宾客户868人次；理财产品累计销售61066万元，取得中收133.56万元；黄金单笔销售34.6公斤，累计销售38.63公斤，白银销售18公斤，基金销售累计780万元。（杨武强 尚红星 文/图）