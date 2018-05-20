“唐宋东都西京留守录”之王曙：你们能跟寇准比吗

咱们在《洛阳相公忠孝家可怜亦进姚黄花》(6月25日B04版)里讲到，北宋时期，西京(洛阳)留守钱惟演被贬为崇信军节度使，与欧阳修等人在洛阳洒泪而别。

咱们在《洛阳相公忠孝家可怜亦进姚黄花》(6月25日B04版)里讲到，北宋时期，西京(洛阳)留守钱惟演被贬为崇信军节度使，与欧阳修等人在洛阳洒泪而别。

钱惟演离开洛阳后，王曙接了他的班，当了西京留守。

王曙，河南人，北宋宰相，《宋史》称其“方严简重，有大臣体，居官深自抑损”。

1 你们掂量一下自己，能跟寇准比吗

钱惟演任西京留守时，在他的“纵容”下，欧阳修等一帮“文艺青年”耍得很美，经常游山玩水，宴饮酬唱。

钱惟演待手下宽容，王曙可不一样，《邵氏闻见录》里称王曙“御吏如束湿”，管理手下紧得像捆扎湿物。这样一来，欧阳修这帮恃才傲物、被钱惟演“放羊”放惯了的人怎么受得了啊。

这一天，因为不满这帮年轻人整天吃喝玩乐，王曙决定找他们谈谈话，敲打一下。

“公等自比寇莱公何如？寇莱公尚坐奢纵，取祸贬死，况其下者？”你们自己掂量一下能跟寇准比吗？他尚且因为奢侈放纵招致祸患，被贬雷州，客死他乡，何况你们？

寇准是王曙的老丈人，早在公元1023年，也就是欧阳修刚到洛阳任西京留守推官的那一年，就去世了。寇准之死，史称与他“奢靡纵欲”、遭人不待见从而导致失势有很大关系。

王曙一番话说完，其他人吓得不敢吭声，只有欧阳修说：“在我看来，寇莱公取祸不是因为他生活奢靡，而是因为年纪那么大了还不退休。”

王曙其时70岁，欧阳修如此讽刺上级，结果呢？结果是欧阳修不但没事，还在王曙的推荐下升了官。《宋史》里说：“曙默然，终不怒。及为枢密使，首荐修等，置之馆阁。”

2 这孩子一脸富贵相，可以让他读书

欧阳修讽刺王曙，是有些失礼，但说的是实话。

其实，不止欧阳修，连王曙的儿子都觉得他总不退休有点儿过分。

王曙有两个儿子，老大益恭，老二益柔。王曙任副宰相时，在洛阳修了一处宅院，长子益恭劝他以年老为由申请退休，王曙不听。

公元1034年，王曙病逝，享年72岁。相对于父亲对官场的恋恋不舍，王益恭就洒脱多了，这个“性恬淡”的王家长子，在父亲死后，“遂以尚书司门员外郎致仕，间与浮图、隐者出游，洛阳名园山水，无不至也”。

王曙在洛阳的宅院位于陶化坊，人称“西州王相公宅”。西州指山西，王曙老家在山西长子县。

据《邵氏闻见录》记载，王曙少时家贫，父亲“以教授村童为业”，因为入不敷出，家里打算将七八岁的王曙送到庙里当和尚。庙里老和尚会看相，一见王曙大惊，对王父说：“儿相贵，可令读书。”并表示自己将给予资助。

3 “既然上天不喜欢玉清宫，就不应当重建”

虽然比较恋权，但王曙为人、为官都不错。

咸平年间，王曙考中进士，“迁秘书省著作佐郎、知定海县”。后来，他被召回京城，任群牧判官(群牧司的判官，群牧司是掌管全国马政的机构)。在群牧判官任上，他“考集古今马政”，写了《群牧故事》，进献给皇帝。

王曙曾做过益州(治所在成都)知州。在益州，他“绳盗以峻法”，保护了一方安定，深受百姓爱戴，人们将他比作此前以治蜀著称的北宋另一名臣张咏，称他们为“前张后王”。

公元1029年夏，京城玉清宫发生火灾，房屋几乎被焚毁殆尽。刘太后大怒，将守卫之人投入御史狱，准备全部处死。

王曙担忧朝廷重建玉清宫再次劳民伤财，于是上书劝阻。他援引古例，认为这场灾害是上天的警示，说：“既然上天不喜欢玉清宫，就不应当重建。”

“仁宗与太后感悟，遂减守卫者罪，已而诏以不复缮修谕天下。”王曙的上书感动了宋仁宗与刘太后，他们减免守卫者的罪，然后下诏不再重建玉清宫。（洛阳晚报记者 陈旭照）