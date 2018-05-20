洛龙区：严字当头全程监督 确保换届风清气正

连日来，洛龙区坚持预防在先、教育在先和警示在先，加强对换届全过程的监督检查，积极营造风清气正的换届环境。

连日来，洛龙区坚持预防在先、教育在先和警示在先，加强对换届全过程的监督检查，积极营造风清气正的换届环境。

洛龙区委带头落实主体责任，及时成立严肃换届纪律工作领导小组，制订严肃换届纪律工作方案，层层传导压力，在全区形成了区委、人大、政协、纪委、组织、宣传、统战等部门通力配合、上下协作的工作格局。

按照“四必谈”“四必看”要求，洛龙区专门制订了《严肃换届纪律专题谈心谈话工作方案》，截至目前已持续开展“两片一书”警示教育学习300余人次，签订换届承诺书200余人次，开展专题谈心谈话200余人次。该区组织部门和纪检监察机关还建立了违反换届纪律查核专办、联办制度，专门成立专项查核小组，把“九个严禁、九个一律”换届纪律要求作为带电的“高压线”，真正让铁规发力、禁令生威。（洛阳日报记者 李梦龙）