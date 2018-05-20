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脱贫户杨兵兵递交入党申请书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-07-06 08:53

　　杨兵兵铁了心要入党。

　　杨兵兵是栾川县叫河镇上牛栾村农民。前些年，因为母亲患病，家里的钱花了个净光，母亲的病还是没治好，他也成了贫困户。

　　贫困，没有让杨兵兵颓废，他一直思谋着脱贫的门路。

　　2016年年初，杨兵兵决定闯一闯——养鸡。于是，他开始四处筹措资金。这时，叫河镇政府干部魏仕林找到他说：“兵兵，党的政策好，贫困户能享受到户增收资金，我帮你申请。”

　　杨兵兵将信将疑。没过多久，魏仕林真的就把4000元钱递到了他的手上，让他切切实实感受到了温暖。

　　当年3月，杨兵兵从山东菏泽把第1200只乌鸡苗接到了家里。他打听到栾川有几户家禽养殖户，就去拜师学艺，一来二去，把鸡的习性摸了个透彻。

　　温度、光线、饲料……养鸡是个折腾人的活儿，杨兵兵把铺盖卷儿搬到了鸡舍旁，给小鸡当起了“保姆”。

　　几个月后，鸡苗长大，开始下蛋。乌鸡蛋价格高，销量好，杨兵兵赚了好几万元，还清了借款，也顺利脱了贫。

　　“我想，到时再把乌鸡卖了，还能赚一笔，可谁能想到……”杨兵兵说，第二年，禽流感蔓延，本可每斤卖到16元的乌鸡，最终不得不以7元的价格出了手。

　　杨兵兵说，一年多下来，他脱了贫，也赚了一些钱，但为家里盖了新房，还买了一辆面包车，手里没了资金，进退两难：再养，没资金；不养，技术白学了。

　　这时，村里的干部告诉杨兵兵，贫困户可享受无息贷款政策。“我已经脱贫了，谁知道，脱了贫照样可以享受这政策。”杨兵兵说，好政策再次让他坚定了致富信心。

　　在等待贷款批复的日子里，杨兵兵没闲着，他开始动员本村及周边村的贫困户养鸡并免费作技术指导，最终有3户贫困户与他建立了合作关系。

　　2017年8月，杨兵兵顺利拿到了3万元无息贷款，小鸡苗又来到了他家。

　　杨兵兵说，他两次遇到困难，两次享受到好政策，真心实意感受到了党的关怀、党的伟大。“我志愿加入中国共产党，报答党的恩情，带领更多群众摘‘穷帽’。”他说。

　　近日，33岁的杨兵兵正式向上牛栾村党支部递交了入党申请书。他写道：“群众相信共产党，入了党，我能更好地发挥作用，带动身边群众致富奔小康，我的初心不会改变……请组织考察我。”（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 李艳）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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