伊滨区检察室：强化基层党建引领 提升检察工作实效

近日，临近中小学校放暑假，市人民检察院驻伊滨区检察室的检察干警正忙碌着为新一期“送法进校园”活动作准备。

近日，临近中小学校放暑假，市人民检察院驻伊滨区检察室的检察干警正忙碌着为新一期“送法进校园”活动作准备。

“我们计划邀请市检察院未成年人普法宣讲员，向广大中小学生宣讲预防校园暴力、交通安全、预防溺水等有关内容，为孩子们健康、安全度过假期再上一道‘保险’。”检察室未成年人检察工作负责人介绍。

加强法律监督、强化普法宣传、推动全面从严治检……近年，伊滨区检察室仅仅依靠15人的检察干警队伍，在辖区有力有效地开展工作，“秘诀”是什么？

“党建引领是最好的‘指挥棒’。”伊滨区检察室副主任滕中剑道出“秘诀”。正是靠着党建引领，他们铸造了一支政治坚定、业务精通、纪律严明的检察干警队伍。

伊滨区检察室定期召开党支部会议，组织党员干警学理论、谈思想、论业务，每期提前确定好“课程表”，动员党员干警集中力量、雷厉风行完成任务。

针对预防未成年人犯罪工作，今年5月，伊滨区检察室专门邀请辖区各中小学校负责人进行座谈，大家提问题、干警想办法。各学校负责人逐一发问，检察干警一一解答。一问一答间，不仅解开了疑惑，更增加了各学校对检察机关的信任。

除了“请进来”答疑，伊滨区检察室党支部还积极主动“走出去”解惑。

日前，伊滨区检察室完成了今年辖区首轮流动普法宣讲工作。检察室组织党员干警走进社区、农村、企业、机关、校园，“按需”宣讲扫黑除恶工作、平安建设、预防未成年人犯罪等内容，并积极围绕辖区居民遇到的问题进行咨询疏导，为群众送上一份份“法律知识礼包”。

为了把检察机关法律监督触角延伸到农村基层，伊滨区检察室还在辖区5个乡镇分别设置了检察官办公室，党员干警定期参加乡镇重要会议，对社区矫正活动进行监督，化解基层信访矛盾，落实检察环节基层综治工作。

“七一”建党节前夕，伊滨区检察室党员干警聚集在党员活动室，重温入党誓词。作为全市检察系统的先进党支部，伊滨区检察室党支部的党员活动室建成以来，党员干警积极开展思想政治理论学习，开展党务工作，活动室已经成为学习党的路线方针政策、提高党性修养的“充电站”。

“坚持党建引领是做好检察工作的压舱石。”伊滨区检察室主任、党支部书记张献伟说，下一步，将进一步把党建工作厚植于检察工作的各个层面，不断强化干警忠于党、忠于人民、忠于法律的意识，认真履行法律监督职能，公正司法，确保检察工作稳步提升。（洛阳日报记者 李梦龙）