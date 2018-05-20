洛阳召开脱贫攻坚第一次工作讲评暨改善农村人居环境工作会议

昨日，我市召开脱贫攻坚第一次工作讲评暨改善农村人居环境工作会议，重点对照国家脱贫验收标准，督促2018年拟脱贫的栾川、伊川、洛宁、宜阳4个贫困县查找问题、整改落实，确保圆满完成脱贫攻坚任务。

昨日，我市召开脱贫攻坚第一次工作讲评暨改善农村人居环境工作会议，重点对照国家脱贫验收标准，督促2018年拟脱贫的栾川、伊川、洛宁、宜阳4个贫困县查找问题、整改落实，确保圆满完成脱贫攻坚任务。 昨日，我市召开脱贫攻坚第一次工作讲评暨改善农村人居环境工作会议，重点对照国家脱贫验收标准，督促2018年拟脱贫的栾川、伊川、洛宁、宜阳4个贫困县查找问题、整改落实，确保圆满完成脱贫攻坚任务。 市委常委、统战部部长娄会峰出席会议并讲话。他强调，要坚持目标导向，严格按照贫困户、贫困村、贫困县退出标准，加快补齐深度贫困、特殊群体、产业发展等方面短板；要全力督导推进扶贫项目建设，确保如期完成；要强化产业支撑，大力培育特色产业，引进龙头企业，促进创业就业，做实金融扶贫，确保贫困群众稳定增收；要加强对接，确保光伏扶贫收益尽快惠及贫困群众；要聚焦脱贫质量，全面落实政策，做细群众工作，统筹推进贫困县、贫困村和非贫困县、非贫困村均衡发展。要强化资金管理，加快资金拨付进度，提高资金使用效益。要坚持问题导向，结合省、市督查调研反馈情况，从严抓好整改，确保高质量完成拟脱贫县摘帽及脱贫攻坚各项目标任务。 娄会峰指出，改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的第一场硬仗，要把握重点，全面推进村容村貌整治、农村生活垃圾和污水治理、农村厕所革命、农业生产废弃物资源化利用、村庄规划和建设管护、农户庭院环境整治、美丽乡村示范村创建等重点工作，不断提升农民群众的幸福感、满意度。 与会代表还到栾川县、伊川县考察了乡村旅游、产业扶贫、自查评估等工作。（洛阳日报记者 白云飞）