卖瓜老人蒋来治：田里还有5000斤瓜，希望早点卖出去

昨天早上7点，龙鳞路上，守在拖拉机旁的瓜农蒋来治不时抬头看天。眼看着云层渐渐散开，太阳从薄云里探出柔和的光线，他焦急的神色才稍稍缓和：“天晴啦，希望今天能多卖点瓜！”

蒋来治和老伴儿为市民挑瓜

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昨天早上7点，龙鳞路上，守在拖拉机旁的瓜农蒋来治不时抬头看天。眼看着云层渐渐散开，太阳从薄云里探出柔和的光线，他焦急的神色才稍稍缓和：“天晴啦，希望今天能多卖点瓜！”

28岁时失去左手，靠种瓜养大两个孩子

64岁的蒋来治家住洛宁县河底镇麻延村。28岁那年夏天，因左手不慎卷进打麦机，他从此只能靠右手干活儿、生活。

“咱这种情况，出去打工也找不到地方，只能踏踏实实在家种地。”蒋来治说，靠种瓜、卖瓜，他和老伴儿养大了两个孩子，如今孩子们都已成家，“最难的时候算是过去了”。

然而，近几年，蒋来治发现洛宁西瓜越来越难卖了。“现在运输方便，外地的品种瓜越来越多，咱这洛宁旱地瓜卖相不好，在市场上不占优势。”蒋来治说，他也不知道该咋办，种了半辈子西瓜，只能继续种下去。

连夜赶到市区，却遇上大雨

这是蒋来治今年第二次来市区卖瓜了，前几天来的时候，正是高温天，一拖拉机的西瓜只用了3天就卖完了，他和老伴儿还挺高兴。老两口趁热打铁，开着拖拉机奔波10多个小时赶回了家，短暂休息后就下了地。

“西瓜要现摘现卖，摘得早了不好，影响口感。”蒋来治说，一个拖拉机能装2000多斤西瓜，从采摘到装车完毕得四五个小时。装好了车，他们带上馒头和白开水就又出发了。

为了不耽误白天卖瓜的时间，在夜里赶路是瓜农普遍的选择，一般情况下，驾驶手扶拖拉机从洛宁到市区需要六七个小时，但蒋来治和老伴儿7月3日下午5点启程，直到7月4日上午8点多才到达龙鳞路。

“我只能一只手扶着拖拉机，开得比别人要慢得多。”蒋来治说，出发前没看天气预报，还没到市区就遇上了大雨，“雨下得太愁人，卖了这么多年瓜，我可知道，一下雨就没人买瓜了，而且，地里没摘的瓜也怕水泡呀！”

7月4日，整整一个上午，蒋来治没卖出一个瓜。

5亩瓜还有3亩未摘，想早点儿卖完

7月4日中午，满面愁容的蒋来治夫妇引起了附近几家商户的注意。大雨中，他们走近拖拉机，开始排队买瓜！一个、两个、三个……短短十几分钟，拖拉机上原本高高的西瓜堆，逐渐塌下去一个小坑，老两口也松了口气。

瓜卖出去了，老两口才拿出自带的馒头和水，吃起了午饭。这时候，又有商户给他们端来两碗鱼汤，一时间，蒋来治和老伴儿竟不知道该说些啥感谢大家。“真是太感谢他们了！”蒋来治说，4日晚上，也是这些热心人帮他们安排了住的地方。

采访结束，蒋来治拖拉机上的瓜还剩下约1000斤。头顶的太阳越来越毒，他和老伴儿顾不上用手抹去脸上的汗水，匆忙扯来瓜藤盖住了部分西瓜：“卖瓜人不怕天热，就怕不够热呀！”

蒋来治说，卖完了这批瓜，他们还得赶紧回去拉，家里共有5亩瓜田，还有3亩约5000斤瓜没摘，希望早点卖出去。

亲爱的读者，如果您想认购蒋来治的西瓜，可到龙鳞路晟翔石油对面找他，也可拨打电话13526948449联系他，《洛阳晚报》为您的爱心点赞！（洛阳晚报记者 智慧 文/图）

瓜农小档案：若遇到他们盼您伸出援手

姓名：常公现

手机：15236168602

卖瓜地：寨南路与丽新路交叉口

心愿：早日卖完今年种的12000斤西瓜

姓名：陈京治

手机：13213594300

卖瓜地：环城北路与环城西路交叉口

心愿：用卖瓜的钱供孩子上学，希望自己的两个孩子学业有成

姓名：关静杰

手机：15037924872

卖瓜地：唐宫东路

心愿：希望早点儿把西瓜卖完

姓名：蒋留成

手机：18738446712

卖瓜地：唐宫东路

心愿：家中还有5000斤旱地西瓜，欢迎大家来买

昨日，记者在市区一些路段发现，不少瓜农西瓜难卖。我们搜集了部分瓜农的信息，如果他们在您附近或者您需要大量西瓜，请伸出援手助瓜农早日回家。

如果您身边也有需要帮助的瓜农，请拨打晚报热线电话66778866告诉我们。（洛阳晚报记者 杜卿 文/图）