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记者跑腿：委托他人卖房 须办理委托公证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-06 08:45

　　-本期关注

　　2日，李先生在洛阳网“百姓呼声”频道询问：“我有一套婚前住房，由于在外地工作，想委托我母亲帮我办理卖房事宜。请问需要什么材料，费用多少？”

　　-听您倾诉

　　李先生是西工区人，他在婚前拥有一套商品房，房产证上只有他的名字。“我现在在上海工作，已经结婚，想把洛阳的房子卖掉。”李先生说，他上班比较忙，不能经常回洛阳，想委托母亲帮他办理卖房事宜。

　　-所跑单位

　　洛阳市河洛公证处

　　-跑腿经历

　　3日上午，《洛阳晚报》记者来到洛阳市河洛公证处(简称河洛公证处，原洛阳市洛市公证处)，向工作人员反映李先生咨询的问题。

　　河洛公证处工作人员说，委托他人卖房，须办理委托公证。因为李先生已婚，所以要求其夫妻双方到场，携带双方的身份证、户口簿、结婚证、房屋查档证明、委托书电子版及打印版(1份)。

　　“李先生委托其母亲帮他卖房，需要带上其母亲的身份证。”该工作人员说，李先生的母亲不用到场，因此，李先生也可以在工作地上海的公证机构办理委托公证，不用来回奔波。

　　对李先生关心的委托公证费用，河洛公证处收取200元公证费，上海的公证费标准需要咨询当地的公证机构。

　　-办事结果

　　记者将跑腿结果告诉李先生，他说要和家人商量之后，再确定在哪里办理委托公证。

　　-诉求人评价

　　谢谢晚报记者，很满意。(洛阳晚报记者 余子愚)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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