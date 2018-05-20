明日18时，高招第二次志愿填报结束

明日18时，高招第二次志愿填报将结束，在此之前，考生可填报本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿。市招办普招科科长高冰南提醒考生注意把握时间节点，对于大家咨询较多的问题，高冰南予以解答。

明日18时，高招第二次志愿填报将结束，在此之前，考生可填报本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿。市招办普招科科长高冰南提醒考生注意把握时间节点，对于大家咨询较多的问题，高冰南予以解答。

●关键词志愿填报

问：高招第二次志愿填报签字确认及录取时间？

答：全省第二次网上志愿填报时间是7月2日8时至7月7日18时，书面签字确认时间是7月9日至10日。其中，本科一批的录取时间是7月15日至22日，征集志愿时间是7月21日8时至18时；地方专项计划本科批的录取时间为7月20日至22日，征集志愿时间是7月21日8时至18时；本科二批的录取时间为7月25日至31日，征集志愿时间为7月30日8时至18时。

问：志愿填报系统是24小时开放吗？

答：是的。从原则上讲，考生在截止时间前填报志愿即可，为避免因网络访问量增大造成网络不畅、网速缓慢等影响填报，考生应提早上网填报志愿，不要在截止时间快到时集中填报或修改志愿。截止时间临近，考生可选择凌晨等时段填报，避开高峰期。

●关键词专业调剂

问：同意调剂专业，会被调剂到其他学校吗？文科生会被调剂到理科专业吗？

答：平行志愿阶段，专业服从调剂仅限于所填写院校内。文理科专业不会互相调剂，多数高校会根据考生填报专业的情况，尽量将考生调剂到相近专业。如果某考生报的是会计专业，且服从调剂，那么，他被调剂到电算会计、审计会计或会计电算化等专业的可能性较大。

问：填报单列专业同意调剂专业，会被调剂到非单列专业吗？

答：不会。报志愿时，单列专业和非单列专业不能填报在同一个院校志愿中，如果考生报考同一个高校的普通类专业和较高收费专业，应按不同院校志愿分别填报，也就是说，填报单列专业相当于填报另一个高校志愿。因此，单列专业不会与普通专业相互调剂，且只录取有专业志愿的考生。

●关键词录取通知书

问：高校录取通知书以什么形式送到考生手中？能否查询物流信息？

答：考生被高校正式录取后，高校根据经省招办核准备案的新生名册签发录取通知书。目前，高校多采用邮寄的方式，通过中国邮政速递物流(EMS)，将录取通知书邮寄至考生高考报名时留的地址，需要考生本人或监护人签字确认收到。

目前，邮政部门已开通两种查询途径，方便考生实时查询录取通知书的投递情况：1.关注微信公众号“EMS中国邮政速递物流”，点击“快递服务”栏中的“高考通知书查询”菜单，输入准考证号或考生号即可查询；2.登录中国邮政速递物流官网，点击“邮件查询”，选择“录取通知书查询”项，输入准考证号及验证码即可。

如果暂时查询不到邮件信息，可能是由于邮件尚未交寄，或邮政部门暂未获得准考证号所致，考生可向高校招生部门打电话咨询。需要注意的是，快递员投递录取通知书时，一般会拨打考生在高考报名时所填的电话号码，因此，考生需要保持该号码畅通，以免错过快递电话。（洛阳晚报记者 刘心）