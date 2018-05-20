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瓜农不容易 大家一起出把力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-06 08:48

　　又是一年西瓜成熟季。“你我搭把手，帮瓜农早回家”，曾经汇集许多爱心单位、爱心人士，让无数瓜农心怀感激的晚报“助农爱心联盟”公益活动再次启动。关于帮助瓜农，关于城市温情，您有什么想聊聊的吗？一起来说说吧。

　　来稿请发送至邮箱：lywbpl@163.com。

　　洛宁一名瓜农卖完瓜后，因为拖拉机离合器坏了无法回家。得知消息后，5家单位派人到现场，半个多小时就修好了拖拉机。这名瓜农成为今年晚报“助农爱心联盟”公益活动的第一个受助者。

　　去年夏天，西瓜价格遭遇“滑铁卢”，许多瓜农忧心如焚，晚报迅速发起爱心行动，帮助瓜农排忧解难，引发社会广泛关注。爱心人士、爱心企业纷纷响应，争相抢购爱心瓜。短短半月时间，近200家爱心单位和上千名爱心市民主动参与，认购爱心瓜53万斤，为近200名瓜农解了燃眉之急，“晚报助农爱心联盟”也成了一个响当当的公益品牌。

　　如今，晚报“助农爱心联盟”进入第二季，对瓜农来说是个好消息。谁都知道瓜农不容易，我们都可以出把力，比如认购爱心瓜，为有需要的瓜农修车，照顾跟瓜农一起卖瓜的孩子，给瓜农送一瓶水、一餐饭，提供一个可以歇脚的地方……这些爱心行为或许微不足道，却能让瓜农心里暖暖的，体会到一座城市的情怀与温度。

　　宜居的城市，需要优美的环境、繁华的街市，也需要悠久的历史、灿烂的文化，更需要城市居民之间善的互动、爱的传递。城市的情怀与温度同文化、历史一样，是一种不容忽视的软实力。

　　善的互动、爱的传递有赖于每个人的道德自觉，更有赖于主动的道德引导与催化。因此，晚报“助农爱心联盟”不只是为帮瓜农卖瓜，见证善意，记录善行，更重要的是汇聚更多洛阳向善向上的力量，刷新城市的道德天际线高度。

　　来吧，大家一起来！让善意像阳光一样，铺满洛阳的大街小巷，让这座城市的情怀与温度感染每一个人。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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