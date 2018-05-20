洛阳球迷吴智的俄罗斯世界杯梦幻之旅

在俄罗斯12天，看了4场世界杯比赛，昨日，新安县磁涧镇球迷吴智接受了《洛阳晚报》记者的采访，与大家分享此次俄罗斯之行的现场见闻和感受。

吴智(后排左二)和朋友们在看台上

巴西球迷身穿“磁涧”足球队队服(图片由受访者提供)

在俄罗斯12天，看了4场世界杯比赛，昨日，新安县磁涧镇球迷吴智接受了《洛阳晚报》记者的采访，与大家分享此次俄罗斯之行的现场见闻和感受。

【准备】抽中世界杯门票

吴智今年36岁，从小在村子里的学校上学，初中毕业前没踢过足球，后来考上了县城的高中，才逐渐开始接触足球这项运动。

吴智上高二那年，恰逢法国世界杯，开幕式当晚，他和两名室友偷偷翻出学校大门，到一个同学的亲戚家里看比赛。

“那场比赛是巴西队对苏格兰队，比赛非常激烈、精彩。从那时起我就有一个想法，有机会一定要去现场看一次世界杯。”吴智说，后来由于工作、家庭等原因，这个愿望一直没机会实现。2014年巴西世界杯后，他和一帮球迷朋友开始谋划俄罗斯世界杯之旅。为此，他们专门建了一个名为“追梦俄罗斯”的微信群，不过，当时谁也没想到“追梦”真的可以梦想成真。

去年9月，世界杯门票第一轮抽签开始，他和几个朋友试着去抽签，没想到结果让人惊喜：7个人申请的4场比赛门票全部中签！

6月12日，吴智和几个朋友从洛阳出发到北京。6月13日，他们乘坐俄航航班飞往莫斯科，于当天清晨抵达莫斯科谢列梅捷沃国际机场(两地有5小时时差)。俄罗斯世界杯之旅正式开始。

【现场】球迷赛前先过招

他们的俄罗斯世界杯之旅有4站：莫斯科、喀山、下诺夫哥罗德、圣彼得堡。

6月14日晚，俄罗斯世界杯开幕式在莫斯科卢日尼基体育场举行。由于没有门票，他们只好在莫斯科大学广场观看开幕式和俄罗斯队对沙特队的揭幕战。

“开幕式前大家就嗨起来了。”吴智说，当时广场上不仅聚集了俄罗斯和沙特球迷，还有不少巴西、墨西哥等南美球迷，大家载歌载舞，共庆盛典，顿时让他领悟了“世界杯是球迷的节日”这句话的意义。

6月16日，吴智在喀山观看了澳大利亚队和法国队的比赛。比赛还没开始，澳大利亚球迷和法国球迷就在球场外开始了较量，他们比歌声、赛妆容、斗舞蹈，时而剑拔弩张，时而亲如兄弟。法国队2∶1胜出后，澳大利亚球迷并没有表现得很沮丧，两国球迷各种合影、搞怪，气氛融洽。

“印象最深的就是巴西队对哥斯达黎加队的那场比赛，在常规90分钟时间里两队都没有能够进球，补时阶段，库蒂尼奥绝杀，随后内马尔再入一球，实在刺激！”吴智说。

6月25日，吴智和朋友们回到中国，他粗略统计了一下，这12天的俄罗斯世界杯之旅，他们每人花费1.5万多元。没花多少钱的主要原因是，俄罗斯世界杯期间，球迷可以凭借购买球票注册申请的“FAN”ID免费乘坐市内公用交通工具和部分城际列车。此外，他们住的青年旅社每晚价格仅人民币100元左右。

【经历】跟巴西球迷交换球衣

吴智的这次俄罗斯世界杯之旅，暖心事多，糟心事也有。

去俄罗斯之前，吴智踢球时腿部受伤，需要拄拐走路。启程前，他十分担心行程会受影响，但抵达莫斯科后发现，为世界杯准备的志愿者、绿色通道、快捷办理等服务都十分完备。

在莫斯科，吴智住在红场附近一家青年旅社，这里除了他还住了不少外国人。第一天，他在公共洗手间冲凉之后，把自己的金项链落在了洗手间的挂钩上，一名外国人特意送了过来，让他很感动。

在圣彼得堡，吴智和朋友们穿上了写有“磁涧”的足球队队服，一名巴西球迷提出交换球衣，他欣然接受。“这样一来，我们磁涧足球队的队服也算走向世界了。”吴智说。

不过，吴智也碰到了糟心事，他在接受一家秘鲁电视台采访时，对方记者的提问竟是“中国有足球队吗”；一名沙特球迷得知他来自中国后，问他“中国队分在了哪个组”。“这些提问既让人尴尬，又让人无奈，或许他们是无意的，只是中国球迷太敏感吧。”吴智说。

【感受】到处都有中国元素

吴智刚到莫斯科时，就发现大小指示牌上都写着中、俄、英3种文字，非常方便；出机场后，硕大的中文广告牌不时出现在道路两侧，让人有一种身在国内的错觉；在赛场内外，万达、VIVO、海信、蒙牛等品牌的广告均设置在显眼的位置……

此外，本届世界杯的“中国制造”也随处可见。在莫斯科的大街上，世界杯吉祥物——一头名叫“扎比瓦卡”的西伯利亚平原狼随处可见，而这个吉祥物是杭州一家名为“孚德”的企业生产与销售的。俄罗斯世界杯纪念币银章是由南京造币厂制造的。此外，他还听说在新建的7个体育场中，有两个体育场的电梯是由中国企业制造的。

与各国球迷交流时，吴智还发现外国人对中国的印象有很大改观，他说自己是中国人，不少人都会竖起大拇指点赞。“南美球迷的数量比较多，我跟他们交流时发现，南美人对中国的普遍印象是科技强大，这点连我都没意识到。”吴智说。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 王宁升 贾慧娟）