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来图书馆，过个充满书香的暑假吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-07-06 08:47

　　暑假来临，您是否想让孩子过一个快乐又充实的假期？记者从市图书馆和市少儿图书馆了解到，暑假期间他们都将推出丰富多彩的文化活动，来看看有没有孩子喜欢的项目吧。

　　市图书馆

　　地点：西工区凯旋路与八一路交叉口南

　　亲子教育大课堂

　　7月8日15时至17时《让父母爱得更智慧》

　　7月15日9时至11时《如何面对孩子的三个逆反期》

　　7月21日15时至17时《激活孩子学习的原动力》

　　7月21日16时至17时《悦读伴我成长好书共分享》亲子

　　绘本阅读推广活动读者沙龙

　　7月7日9时30分至11时30分河洛读书沙龙活动读书分享

　　7月14日9时30分至11时少儿诗词朗诵会

　　7月15日14时30分至17时手语沙龙活动

　　7月29日14时30分至18时英语演讲会

　　记者还了解到，市图书馆正在招录“小小图书管理员”，孩子们可以体验图书馆少儿部工作。

　　●招募对象：10岁至14岁的中小学生。

　　●实践内容：在管理人员的指导下参与图书、杂志的整理和上架活动，协助管理员进行图书的借还登记及环境卫生整理等工作，学会根据读者的需求来选取对应的图书。

　　●报名时间：从即日起至7月8日(报名时需交本人一英寸照片两张)。

　　●报名地点：市图书馆少儿部。

（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：史戎戎]
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