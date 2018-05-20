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今天洛阳晴天 气温20℃到33℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-07-06 08:47

　　昨日，雨过天晴，不少人带着孩子到隋唐城遗址植物园看荷花。雨后的荷塘，娇美多姿的荷花与碧绿的荷叶相映成趣。

　　炎炎夏日，很多人喜欢下雨，由此关心下雨的天气预报准不准。中国气象网发文称，天气预报不能100%准确，因为从理论上来说，但凡预测的事情，没有100%准确的，这是客观规律。

　　现在大多数天气预报，不再是“看云识天气”，而是有强大的计算机和很复杂的数学模型做后盾。数值天气预报把大气的演变规律近似表示为一组数学方程式，根据从有限观测中得到的当前大气的初始状态，通过求出这组方程式的解，得到对未来天气状况的预报。

　　这组方程式要用每秒运行数千亿次的超级计算机一刻不停地进行运算，才能求出近似解。“近似”这个词出现了两次，说明无论是方程式，还是最终的解，都不准确，所以有时最终结果有一些误差，也是难免的。

　　有人说，夏天的晴和雨，都不可辜负。夏天的雨随心所欲，无所顾忌，说来就来，说去就去，来则兴致勃勃，气势磅礴；去则戛然而止，晴空丽日。一句话，夏天的雨，很任性。

　　昨日，省气象服务中心官方微博@河南气象发布消息称，5日降水集中在我省东南部，其他地区雨过天晴，气温升高，闷热天儿又要回来啦。

　　来看看未来几天的天气吧。市气象台预计，今天晴天到多云，偏西风2级到3级，气温20℃到33℃；明天晴天到多云，局部地区有阵雨，偏东风2级到3级，气温20℃到32℃。

　　市气象局发布“周天气预报”称，8日多云到阴天，夜里局地转阵雨或雷阵雨，气温22℃到31℃；9日多云转小雨，气温21℃到31℃；10日至12日阴天有中到大雨，局地有暴雨，气温20℃到29℃。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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