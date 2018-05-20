小小的粮票 时代的记忆（纪念改革开放40年）

近日，市民张先生看到晚报开设的《纪念改革开放40年·全民征集》栏目后，给记者打来电话说自己家中还保留着一些粮票。

张先生家保留的粮票

近日，市民张先生看到晚报开设的《纪念改革开放40年·全民征集》栏目后，给记者打来电话说自己家中还保留着一些粮票。

记者来到位于涧西区天津路附近的张先生家。令人感到意外的是张先生是一名80后，30多岁的他怎么会有这些粮票呢？

“这些粮票都是当年我父母用的。”张先生说，20世纪80年代中期，自己刚开始懂事，父母有时候会带着他去粮店买面，那时用的还是粮票，以后这种凭票买粮的生活又持续了七八年。1992年，他拿着一些粮票在广州市场卖粮的地方换过5元钱，买了好多零食。

1993年，粮票退出历史舞台，他家剩余的20多张粮票保留了下来。在这些粮票中，既有全国粮票，又有河南省粮票，从“壹市两”到“伍拾市斤”不等。如今，这些粮票成了他对儿时的回忆。

小小的粮票已经成为历史，人们的支付方式从粮票到现金，再到如今的移动支付，见证了改革开放40年来的社会巨变。

改革开放40年，社会和人们生活发生了巨大变化。从历史事件的珍贵瞬间、衣食住行的点滴变化，到城市面貌的日新月异……40年沧桑巨变，让我们用影像穿越历史。（洛阳晚报记者 杜卿 文/图）