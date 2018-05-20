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洛阳辖区高速公路团雾多发路段实现“防撞神器”全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-06 08:26

　　高速公路上安装的“防撞神器”

　　近日，被称为“防撞神器”的雾天主动引导防撞系统已在我市辖区高速公路团雾多发路段安装到位，实现全覆盖。今后，在能见度较低的天气状况下，“防撞神器”将自动开启，引导司机安全行车。

　　市交警支队高速交警大队副大队长牛卫波说，团雾是高速公路上的“隐形杀手”，易在地势低洼的路段形成。车辆进入团雾路段后，能见度将急剧下降，严重时甚至不足1米，极易发生交通事故。

　　目前，我市辖区高速公路有3处团雾多发路段，其中有两处分布在宁洛高速709—711公里(伊川东站附近)和宁洛高速723—726公里(伊川北站附近)，1处分布在连霍高速706—710公里(新安县段)。

绘制 寇樱子

　　记者来到连霍高速706—710公里处，该路段全长4公里，道路两侧每隔20米就有两台黑色的“防撞神器”相对而立。“防撞神器”显示黄、红两种警示灯，没有车辆经过时，黄灯闪烁；一旦有车辆经过，黄灯熄灭，红灯闪烁；车辆离开后，红灯熄灭，恢复黄灯闪烁。

　　司机能通过灯光变化，判断前方路段车流情况：如果红灯闪烁频率高，说明前方车流量较大；红灯闪烁频率低，说明前方车流量较小；只有黄灯闪烁，说明前方没有车辆。

　　牛卫波说，“防撞神器”通过内置的红外车检器识别动态车辆，可不断发射、接收红外线信号。当有车辆经过时，信号被车辆阻断，闪烁的黄灯转为红灯，提示后方车辆注意保持车距。车辆驶过60米后(可根据情况进行调整)，红灯重新变为黄灯闪烁。

　　如果灯光是“防撞神器”的嘴巴，那能见度观测仪就是它的眼睛。能见度观测仪安装在团雾多发路段的起点，与每台“防撞神器”关联。当能见度低于预设数值时，“防撞神器”便会自动开启。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 李旋/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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