注意！不合规车辆运输车 即日起禁止上高速

记者昨日从市交警支队高速大队获悉，为保障道路交通运输安全，即日起，全面禁止不合规车辆运输车上高速。

符合规定的中置轴车辆运输车转弯半径更小，安全系数更高(资料图片)

记者昨日从市交警支队高速大队获悉，为保障道路交通运输安全，即日起，全面禁止不合规车辆运输车上高速。

“车辆运输车”即运输车辆的大货车，我们时常见到的给4S店运新车的“巨无霸”运输车就是车辆运输车。此类车一般分成上下两层，经常出现擅自加长车身、超载等情况，因负载重、车身长、车速慢，易引发交通事故。

日前，交通运输部办公厅、公安部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于深入推进车辆运输车治理工作的通知》，要求加大企业监管力度、源头管控力度、查处惩戒力度、保障服务力度及宣传和规范执法力度，要求今年6月30日前完成所有不合规车辆运输车的更新退出，从7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。

市交警支队高速大队相关负责人说，按照相关部署，即日起，我市辖区高速公路将全面禁止不合规车辆运输车通行，取而代之的是一种名为中置轴车辆运输车，与传统车相比，中置轴车转弯半径更小，安全系数更高。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 李旋）

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哪些属于“合规”车辆运输车？

平头铰接列车装载6辆及以下，长头铰接列车装载7辆及以下，中置轴车辆运输车装载8辆及以下，且装载长度、宽度未超过车辆运输车外廓尺寸限值的车辆运输车。