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邮储银行栾川县支行党支部开展党员党性体检活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-05-09 10:54

　　为进一步增强党员干部党性修养，近日，邮储银行栾川县支行党支部开展了“主题党日”——党员党性体检活动，16名党员参加了本次活动。

　　本次组织全体党员开展党性体检，主要是对照“四个合格”要求，通过个人自评，党员互评、组织评定、鉴定合格党员承诺书等程序，发现问题，查找不足，达到党员自省、自警、自励的效果

　　活动中，邮储银行栾川县支行党支部书记刘鹏耀向本月过政治生日的5名党员赠送政治生日贺卡，与全体党员一起度过了集体政治生日，部分党员发表了政治生日感言。

　　刘鹏耀书记对全体参会党员提出要求：一是具备政治意识，主动学习十九大会议精神，用政治头脑来武装自己，从政治上看待、分析和处理问题；二是具备大局意识，从大局看问题，做到正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局；三是具备核心意识，始终围绕党中央、市分行党委的正确领导，在思想、政治、行动上同党中央、市分行党委高度保持一致；四是具备看齐意识，全体同志要向党的理论和路线方针政策看齐，做好市分行党委、县委安排的各项工作，尤其是扶贫对接工作。

　　邮储银行栾川县支行党支部通过此次“体检”活动，全方位、多角度地摸排了党员干部党性健康状况，教育引导党员自觉修正错误，实现自我净化、自我完善，为提升党员的先进性和纯洁性奠定坚实基础。
[ 责任编辑：史戎戎]
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