洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

农业银行洛阳分行：金融回归本源　助推区域经济发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-09 09:49

 
资料图

　　农业银行洛阳分行连续三年信贷增量居四大行首位，被洛阳市政府授予“2017年度金融支持经济发展先进单位”称号。截至2018年3月末，农行洛阳分行各项贷款余额258亿元，占当地四大行增量市场份额的82%，位居第一。

　　一、以金融政策之风，推实体经济之船

　　该行坚持以供给侧结构性改革为主线，保持贷款稳定增长。一是支持重点项目建设。向“轨道交通1号线”、西下池、河阳棚户区改造等民生工程投放贷款25亿元。二是支持重点企业发展。服务传统产业“智造”升级，向中信重工、中国一拖等央企投放贷款42亿元。三是支持“两区”建设。2017年9月22日，农行洛阳分行与洛阳市高新区和自贸区签署战略合作协议，为“两区”重大项目建设提供信贷支持；同日，农行洛阳分行自贸区科技支行挂牌成立。

　　二、以精准扶贫之水，开服务“三农”之源

　　截止2018年3月末，县域贷款余额107亿元，占四大行份额的34%，排名第一。一是支持县域经济发展。至3月底向县域基础设施、医院、学校、农业产业化企业等重点领域投放贷款26亿元。二是推进金融精准扶贫。至2018年3月末，完成扶贫贷款增量1.14亿元，精准扶贫贷款增量2.91亿元。三是完善“三农”服务体系。新建县域自助银行、金融便利店47家，惠农通服务点、助农取款点覆盖率达到100%和76%。

　　三、以普惠金融之光，照小微企业之路

　　一是探索创新发展新路径。针对产业链上下游的小微企业，以国内保理、应收账款融资、国内信用证、保函等业务，实现创新发展。2017年年末，农行洛阳分行小微企业贷款余额22亿元，剔除贴现因素新增小微企业贷款2.6亿元，累计投放3.5亿元。二是减免收费降低融资成本。认真落实国家收费政策，确保减费让利落到实处。近5年，农行洛阳分行累计减费让利2700余万元，其中为企业减免费用700余万元。(杨武强 尚红星)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    出去玩怕晒黑 选件啥样的防晒衣？
    出去玩怕晒黑 选件啥样的防晒衣？
    出去玩怕晒黑 选件啥样的防晒衣？
        俗话说，“一黑毁所有”，对爱美人士而言，防晒自然成为这个季节的重中之重。事实上，无论男女老少，防晒，...
  • ·球场“老男孩” 好身板好心态
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛河洛神浦橡胶坝一期修复工程启动
  • 阔步迈向幸福宜居城（纪念洛阳解放70...
  • 邙山再添小游园
  • 注意！初二中招生物、地理考试今年不...
  • 老城区手推式扫地车亮相街头
  • 洛阳德野房车改装项目开始试生产 建成...
  • 李亚主持召开市委常委会议强调：提升...
  • 洛阳一男子蹭网蹭到“有毒”Wi-Fi 手...
  • 外地户籍来洛人员申领居住证 请提前半...
  • 洛阳市国家卫生城市复审省级技术评估...
    		•
    百姓呼声
    洛阳暂缓将生物、地理学科纳入中招考试
    九都路王城大道至珠江路的树为什么都砍了？
    精彩图片
    洛阳“职业教育活动周...
    照顾96岁婆婆无怨言 洛...
    激扬青春 筑梦航空 —...
    洛阳一家三口同签遗体...
    精彩热帖

    最是那一低头的温柔

    公园闲拍小睡莲

    秋枫园人像摄影

    新手上路 夜景分享
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605