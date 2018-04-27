农业银行洛阳分行：金融回归本源　助推区域经济发展

农业银行洛阳分行连续三年信贷增量居四大行首位，被洛阳市政府授予“2017年度金融支持经济发展先进单位”称号。截至2018年3月末，农行洛阳分行各项贷款余额258亿元，占当地四大行增量市场份额的82%，位居第一。

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农业银行洛阳分行连续三年信贷增量居四大行首位，被洛阳市政府授予“2017年度金融支持经济发展先进单位”称号。截至2018年3月末，农行洛阳分行各项贷款余额258亿元，占当地四大行增量市场份额的82%，位居第一。

一、以金融政策之风，推实体经济之船

该行坚持以供给侧结构性改革为主线，保持贷款稳定增长。一是支持重点项目建设。向“轨道交通1号线”、西下池、河阳棚户区改造等民生工程投放贷款25亿元。二是支持重点企业发展。服务传统产业“智造”升级，向中信重工、中国一拖等央企投放贷款42亿元。三是支持“两区”建设。2017年9月22日，农行洛阳分行与洛阳市高新区和自贸区签署战略合作协议，为“两区”重大项目建设提供信贷支持；同日，农行洛阳分行自贸区科技支行挂牌成立。

二、以精准扶贫之水，开服务“三农”之源

截止2018年3月末，县域贷款余额107亿元，占四大行份额的34%，排名第一。一是支持县域经济发展。至3月底向县域基础设施、医院、学校、农业产业化企业等重点领域投放贷款26亿元。二是推进金融精准扶贫。至2018年3月末，完成扶贫贷款增量1.14亿元，精准扶贫贷款增量2.91亿元。三是完善“三农”服务体系。新建县域自助银行、金融便利店47家，惠农通服务点、助农取款点覆盖率达到100%和76%。

三、以普惠金融之光，照小微企业之路

一是探索创新发展新路径。针对产业链上下游的小微企业，以国内保理、应收账款融资、国内信用证、保函等业务，实现创新发展。2017年年末，农行洛阳分行小微企业贷款余额22亿元，剔除贴现因素新增小微企业贷款2.6亿元，累计投放3.5亿元。二是减免收费降低融资成本。认真落实国家收费政策，确保减费让利落到实处。近5年，农行洛阳分行累计减费让利2700余万元，其中为企业减免费用700余万元。(杨武强 尚红星)