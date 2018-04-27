工商银行洛阳分行“大行工匠”张克强：全心全意服务客户的财富管理专家

张克强，男，中共党员，53岁，工商银行洛阳分行偃师支行个人客户经理。张克强对国家经济政策和银行产品图谱了如指掌，能够充分了解客户需求，确保客户财富的保值增值。在工作中，他通过高超的专业素养为客户合理配置资产，不断增加客户对工行的黏合度和忠诚度，维护好老客户，积极拓展新客户。

张克强，男，中共党员，53岁，工商银行洛阳分行偃师支行个人客户经理。

张克强对国家经济政策和银行产品图谱了如指掌，能够充分了解客户需求，确保客户财富的保值增值。在工作中，他通过高超的专业素养为客户合理配置资产，不断增加客户对工行的黏合度和忠诚度，维护好老客户，积极拓展新客户。

去年，偃师支行成为省工行私人银行业务重点发展行。张克强充分了解了客户信息，准确地把握了客户需求，以金融产品为抓手，以专业服务为手段，挖掘客户资金800多万元，成功提升私人银行客户2户；全年共营销理财产品14800万元，重点基金2550万元，趸缴保险620万元，期缴保险185万元，关键时点揽存5830万元。所在网点获得支行先进集体、市分行储蓄存款新增20强网点和优质服务先进网点、省分行-安盛公司颁发的期缴营销百佳支行等多项荣誉称号。

银行客户经理是重要岗位,是银行的桥头堡,同时肩负重要的营销职责。这就要求他们必须熟悉国家经济政策,充分了解在售产品，脑子里始终装着产品图谱，客户来了一交谈就知道哪款产品更适合客户。张克强虽然已53岁，但始终坚持业务学习，相继取得了金融理财师、国际金融理财师、个人客户经理中级、私人银行中级等多项职业资格和专业资格。他常说：“打铁必须自身硬,只有提升了业务素质，才能胜任本职工作。”（李鹏 刘毓晖 文/图）