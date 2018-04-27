激扬青春 筑梦航空 ——记洛阳市五一劳动奖章获得者李然

沉稳、果断、不浮躁，这是同事们对李然的一致评价。在中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所(下称航空工业光电所)工作15年来，李然踏踏实实提升工作能力，点点滴滴铺筑成长之路，逐渐成长为瞄准显示系统部民机显示专业技术带头人。

李然在进行技术攻关(资料图片)

沉稳、果断、不浮躁，这是同事们对李然的一致评价。在中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所(下称航空工业光电所)工作15年来，李然踏踏实实提升工作能力，点点滴滴铺筑成长之路，逐渐成长为瞄准显示系统部民机显示专业技术带头人。

刚参加工作时，李然被委以重任，研仿当时最先进的定位系统。因为是新课题,无任何经验可循，老师傅也无法提供更多帮助，他就把自己关在实验室中，查阅大量资料，做了无数次试验。功夫不负有心人，他最终搞清了该定位系统的工作原理，并成功设计出一套原理样机，其部分研究成果已经应用到某头盔显示系统中。

李然已是身兼多个重点型号的主任设计师，女儿出生那年，他临危受命又承接了一项重点型号任务。这一年，他出差超过20次，累计100多天，在女儿出生时仅陪妻女度过一晚，第二天他准时出现在项目攻坚现场。最终，他仅用3个月时间完成了一轮原理样机的投产，并根据原理样机存在的问题进行了一轮优化。短短7个月，他带领项目团队完成了我国第一台扁平化平显的研制，项目评审时，在20多家成品单位中以总分第4的成绩通过审查，得到了主机所领导的高度评价：“这么短的时间，你实现了扁平化平显从无到有的突破，我佩服你！”

李然没有停下学习的脚步。近年，为与国际机载显示设备环境适应性接轨，民机领域首次提出雷电防护的要求，他早在2009年就开始研究这一技术，当时国内很少有人涉足这个领域。在缺乏资料的情况下，他通过无数次的试验与总结，开创性地提出了一套较为完备的雷电防护体系，其研究成果成功应用到多个型号研制中，目前在国内机载雷电防护领域占有一席之地。

作为国产大飞机C919平显原理样机的主任设计师，李然主持完成了国内首台民机平显的研制，为航空工业光电所平显走向国际打下了基础。其样机多次参加巴黎航展、珠海航展、莫斯科航展等，受到国家领导人和国内外业界专家的一致好评。

如今，李然参与设计的某型号飞机已经批量生产，成为我国国防又一利器。15年来，他先后承担图像模块、字符模块、多型平显系统研制工作，业务范围涵盖平显和头显产品，并在雷电防护、DVI数字视频、数字化显示等新技术领域成为技术带头人。

“一个合格的航空人应该不断创新和超越，能够倾尽所有在自己的岗位上发光发热。”李然总是在外场或者实验室里默默耕耘、埋头攻坚，只为我国瞄准显示系统发展步伐走得更“快”更“准”。 (姜明明)