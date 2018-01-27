全面深化改革：新阶段实现新作为

全面深化改革进入了一个新阶段。

全面深化改革进入了一个新阶段。

在日前召开的全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会上，市委书记李亚强调，要围绕推动转型发展，在深化改革开放创新上真正下功夫、见实效。要全面深化改革，抓好供给侧结构性改革这条主线，抓好国资国企改革这个重中之重，有序推进机构改革工作，充分释放改革红利。

今年以来，我市各级各部门聚焦重要领域、重要任务，推动各方面改革取得积极成效。

供给侧改革精准发力

改革的红利正在释放——

洛阳国家高新技术产业开发区、中航锂电等入选河南省第二批国家级绿色制造体系建设示范名单；通过“证照分离”改革，自贸区洛阳片区开出省内首张“告知承诺”许可证。

改革的远景令人向往——

《洛阳市农村房屋不动产登记实施方案》出台，2019年年底前，我市将为所有符合不动产登记条件的农村房屋颁发统一的不动产产权证书；《关于建立现代医院管理制度的实施意见》出台，我市将建立现代医院管理制度，先期将选择市中心医院和市妇女儿童医疗保健中心为试点。

…………

今年以来，我市深化供给侧结构性改革，以“破”“立”“降”为突破重点，在清理传统过剩产能的同时提升高质量供给能力。

持续推进“三去一降一补”。依法依规推动落后产能退出工作，积极部署投资类企业风险排查工作，防控金融风险。

持续推动转型发展。成立市转型攻坚发展领导小组，下发“1+5”攻坚实施方案和五大攻坚行动计划，结合构建现代产业体系，明确了先进装备制造业等16个重点攻坚产业，推动转型升级。

持续深化“放管服”改革。90余家单位进驻“市民之家”，有26家市本级单位接入网上政务服务平台；在自贸区洛阳片区开展“证照分离”改革试点；在全市范围内实施企业登记“全程电子化”。

国企改革持续深化

气温升高，涧西区多处老旧小区的“三供一业”改造也进入了高潮。

剥离国有企业办社会职能是全面深化国资国企改革的重要内容。目前，我市签订分离移交协议的企业有48家，涉及水改13.3万户，已完成工程量的33%；涉及电改9.98万户，已完成工程量的71%；涉及暖改11.4万户，已完成工程量的63.9%。

今年以来，我市国企改革不断迈出实质性步伐。

加快处置“僵尸企业”。明确了11家“僵尸企业”的处置方式，其中拟依法破产8家、盘活脱困1家、清算注销1家、兼并重组1家。

稳妥推进混合所有制企业改革。城投集团、国宏集团等6家市属企业已拟定下属子公司2018年推进混改工作名单，水投集团以合资新设的方式完成了1家子公司混改工作。

推进国有资本投资(运营)公司改革。5家企业已完善改建组建投资运营公司计划。

一组可喜的数据：纳入市国资委监管的10家国有及国有控股企业，一季度营业收入同比增长80.7%，资产总额同比增长10.94%，在开拓市场、发展主业的同时，平均资产负债率下降。

将全面深化改革推向更高境界

改革潮涌，风帆高悬。新时代开启改革新征程，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想和全面深化改革重要思想为指引，把握改革方向，保持改革定力，将全面深化改革推向更高境界。

“2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，抓好改革工作具有特殊重要意义。”市发改委主任张伊民说，我市将以供给侧结构性改革为主线，重点在“破、立、降”上下功夫，统筹推进“放管服”、投融资等重点领域改革，不断提高供给体系质量，以改革的新成效助力加快建设副中心、打造全省增长极。

围绕去产能，坚决完成省定化解煤炭过剩产能任务；围绕去库存，化解结构性库存，确保去化周期处于合理区间；围绕去杠杆，着力降低国有企业杠杆率；围绕降成本，计划全年降低企业税收、物流、人才等各项成本30亿元；围绕补短板，持续加大基础设施和公共服务等领域的资金投入力度。

国企改革永远是洛阳这一老工业基地全面深化改革的重头戏。

市国资委主任苗惠芳表示，今年，我市将持续推进国企国资改革4项重点工作，全力推动我市国有企业改革向纵深发展。

一是推进市属、县属企业改革。7月底前将完成11家“僵尸企业”处置工作；稳妥推进混合所有制改革，在城投集团、国宏集团等企业子公司层面，推进5家以上企业混合所有制改革；完善法人治理结构，实施城投集团、国宏集团等6家企业8个高管职位的市场化选聘。二是推进脱钩企业深化改革。按照“改彻底、改规范”的要求，推进脱钩企业依法依规深化改革走向市场。三是支持和服务驻洛央企、省企改革。深化地企合作，积极支持46家驻洛央企“三供一业”分离移交。四是加强国资监管，推动监管职能向“管资本为主”转变。

发展无穷期，改革无止境。站在新的历史起点上，洛阳正沿着全面深化改革之路，向着更加美好的明天奋勇前进。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 刘明元 赵燕）

一季度数据看变化

●1月至4月，我市减轻企业负担10亿元左右

●全市服务业实现增加值475.7亿元，占GDP比重达47.2%，较去年同期提高2.8个百分点

●推进“多证合一”改革，全市共办理“三十五证合一”营业执照1396份

●加快推进企业瘦身健体，12家三级以下子公司中，1家股权转让正在交易中心公示，7家已制订处置方案