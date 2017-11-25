洛阳市委党校春季第二期主体班开学

昨日，市委党校举行2018年春季第二期主体班开学典礼。市委常委、统战部部长娄会峰作开班动员讲话。

昨日，市委党校举行2018年春季第二期主体班开学典礼。市委常委、统战部部长娄会峰作开班动员讲话。

娄会峰指出，广大学员要坚持不忘初心，自觉加强理论武装和党性锻炼，把深入学习马克思主义理论作为党员干部的终身必修课，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断提升适应新时代、实现新目标、落实新部署的素质本领。要着力夯实新时代中国特色社会主义共同思想政治基础，加强党的领导、提高政治站位、找准目标定位，持续增强统战意识、发挥统战优势、汇聚统战力量，不断健全“大统战”工作机制。要加强学风建设，以优良的学风保证培训质量。

本期主体班培训为期1个月，包含全市县处级干部进修(二)班等4个班级，共157名学员参加，将重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，突出理论教育、党性教育两类主课，兼顾政策法规学习、综合素质培养和市情发展研究等内容。

市委党校常务副校长、党委书记侯超英等参加开学典礼。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 郑昌伟 陈振豪）