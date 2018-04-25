汝阳县：坚持创新驱动 推动高质量发展

坚持创新驱动，推动高质量发展，第一季度，汝阳县交出了一张靓丽的成绩单：实现地区生产总值32.9亿元，同比增长8.8%；规模以上工业增加值增长7.8%，利润和利税总额分别增长114.1%、62.6%；固定资产投资增长13.1%，万元工业增加值能耗下降20.6%。

坚持创新驱动，推动高质量发展，第一季度，汝阳县交出了一张靓丽的成绩单：实现地区生产总值32.9亿元，同比增长8.8%；规模以上工业增加值增长7.8%，利润和利税总额分别增长114.1%、62.6%；固定资产投资增长13.1%，万元工业增加值能耗下降20.6%。

4日上午，在汝阳县盛鸿金诺项目现场，机器轰鸣、人头攒动。

该项目总投资7.5亿元，主要从事智能车库制造、装配式建筑部件生产等，投产后可年产钢结构20万吨以上，同时带动绿色建材、绿色建筑、智能制造，以及物流、三产服务业等众多配套产业形成完整的产业链。

今年以来，汝阳县围绕该县“123”现代产业体系，强化开放招商，第一季度签约19个项目，加快实施重点项目59个，完成投资48.3亿元。目前，该县新材料主导产业优势凸显，形成了以投资15亿元的鸿路钢构、投资12亿元的泰石岩棉、投资6亿元的北玻硅巢为代表的绿色建材产业集群。另外，金钼股份、中联水泥等企业加快技术创新，推进了产业转型升级。

一边是项目建设快马加鞭，一边是生态环境持续优化。

今年“五一”假期，汝阳县各景区人气爆棚。在西泰山景区、龙隐景区、大虎岭喜鹊小镇、恐龙地质公园等处，火红的杜鹃花、美丽的乡村，给游客留下了美好印象。

第一季度，汝阳县统筹生态、景观、经济效益，持续抓好廊道绿化、困难地造林等六大绿化工程，第一季度完成投资5.1亿元，绿化面积6万亩，林木覆盖率达63%。持续推进大气污染防治，第一季度空气质量优良天数达66天。

“加快新型城镇化、打好精准脱贫攻坚战、改善民生等，这些都是汝阳今年以来的重点工作。”汝阳县委书记潘峰说。该县立足洛阳南部生态涵养区的功能定位，不断推进新产业成长和传统产业转型升级，第一季度形成了稳中向好、质量提升的良好发展局面。

坚持规划引领，加快新型城镇化步伐。以“四城联创”为抓手，积极建设“三山环抱、两水润城、生态优先、宜居宜业”的山水汝阳，实施百城提质重点项目33个，总投资56.9亿元。

坚持精准方略，打好精准脱贫攻坚战。投资12亿元的食用菌、光伏、服装加工等六大扶贫产业项目和201个扶贫车间建设有序推进，带贫效果初步显现。

坚持以人为本，保障改善民生。整合涉农资金4.04亿元，开展农村环境综合整治。办好人民满意的教育，46个均衡县创建项目全面开工。实现所有行政村“互联网+远程诊疗”网络医院全覆盖。

潘峰表示，下一步，汝阳县将深入贯彻党的十九大精神，坚持发展第一要务，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，为洛阳加快建设副中心、打造全省增长极，实现“四高一强一率先”奋斗目标作出新的贡献。(洛阳日报记者 李迎博 通讯员 丁霄毅)