杨炳旭主持召开市委宣传部部务会议

昨日下午，市委常委、宣传部部长杨炳旭主持召开市委宣传部部务会议，传达学习全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会精神，研究贯彻落实意见。

昨日下午，市委常委、宣传部部长杨炳旭主持召开市委宣传部部务会议，传达学习全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会精神，研究贯彻落实意见。

会议指出，认真学习宣传贯彻全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会精神，是当前全市宣传思想文化战线的重大政治任务，必须高度重视、抓出实效。要提升政治站位，把学习贯彻会议精神与准确把握省委书记王国生、省长陈润儿莅洛调研指示精神结合起来，切实转变思维方式、工作方式，抓好学习宣传贯彻工作，为推动洛阳高质量发展凝聚强大合力，营造良好氛围。要加强理论武装，落实好意识形态工作责任制，掀起“五项治理”百日攻坚行动热潮，积极推进“书香洛阳”建设，加强脱贫攻坚政策和典型宣传，激励贫困地区基层干部群众增强自立自强信心，助力全市打好精准脱贫攻坚战。要树牢“四个意识”，扛牢全面从严治党政治责任，做到勤政廉政、干净干事，以更大的力度、更实的举措确保全市宣传思想文化战线各项工作上半年“时间过半、任务过半”。(洛阳日报记者 苏楠)