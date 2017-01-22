洛阳市国家卫生城市复审省级技术评估汇报暨反馈会召开

昨日，我市国家卫生城市复审省级技术评估汇报暨反馈会召开，集中反馈省技术评估组检查情况。 昨日，我市国家卫生城市复审省级技术评估汇报暨反馈会召开，集中反馈省技术评估组检查情况。 2007年，我市荣膺“国家卫生城市”称号。2011年、2015年两次通过国家卫生城市届满复审。2015年以来，我市持续改善城乡环境卫生面貌，显著提升群众文明卫生素质、全民健康水平，国家卫生城市长效管理机制进一步完善，健康城市、健康乡村建设初步启动。同时，我市加大旧城改造及城市建设力度，持续推动大气、水和土壤污染防治，不断巩固国家卫生城市创建成果，城市环境大幅改善。 评估组对我市巩固国家卫生城市创建成果工作给予肯定，并就存在的问题提出意见和建议。会议要求，各地各部门要结合反馈情况，认真查摆问题，逐条分解任务，明确责任单位，做到举一反三、全面整改。要按照国家卫生城市新标准，进一步完善硬件基础设施，提升城市精细化管理水平；要加大经费投入力度，全面补齐短板，强化对老旧庭院、背街小巷、城乡接合部等重点部位的卫生监管和治理，巩固国家卫生城市创建成果；要落实健康中国战略要求，坚持预防为主，加快建设健康城市、健康乡村。要健全长效机制和责任追究机制，以制度的严格落实促进卫生城市常态化巩固。 省卫生计生委巡视员、省爱卫办主任黄玮，市领导吴孟铎、陈卫平、张世敏、谷树森等参加相关活动。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 耿梅）