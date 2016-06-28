刘应安主持召开市政协党组理论学习中心组集体学习会

近日，市政协党组书记、主席刘应安主持召开市政协党组理论学习中心组2018年第三次集体学习会，学习习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话，学习《中华人民共和国宪法修正案》和《中国人民政治协商会议章程修正案》，交流学习体会。

近日，市政协党组书记、主席刘应安主持召开市政协党组理论学习中心组2018年第三次集体学习会，学习习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话，学习《中华人民共和国宪法修正案》和《中国人民政治协商会议章程修正案》，交流学习体会。

会议强调，全市政协组织、广大政协委员和机关干部职工，要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期重大政治任务，切实抓紧抓好。要把握精神要义，按照“学懂弄通做实”的要求，深学细研；要读经典悟原理，坚持领导带头，把读马克思主义经典、悟马克思主义原理当作一种生活习惯、当作一种精神追求；要运用科学理论，坚持和运用马克思主义的立场、观点、方法，努力推动思维方式和工作方式的转变，不断推进政协协商民主建设创新发展。

会议指出，对宪法和政协章程的修改，体现了宪法、政协章程的与时俱进。要切实抓好新修订的宪法和政协章程的学习贯彻落实，坚持学原文、悟原理，领导带头、先学一步、深学一层，把学习新宪法、新章程纳入对党的十九大精神的学习中和即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中，融会贯通、学以致用。要增强依法遵章的行动自觉、落实自觉，坚定不移做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，以政协章程为共同行为准则和开展工作的基本依据、重要遵循，不断提升政协工作科学化水平。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 冯波）