习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话在我市社科理论界引起热烈反响

习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话，在我市社科理论界引起热烈反响。

习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话，在我市社科理论界引起热烈反响。大家认为，马克思主义始终是我们党和国家的指导思想，是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。纪念马克思诞辰200周年，将进一步激励大家追随“千年第一思想家”的脚步，继续高扬马克思主义伟大旗帜，为坚持和发展马克思主义而执着努力，为新时代洛阳发展贡献更大力量。

“历史和现实都已证明，马克思主义是科学的理论，具有强大的生命力！”市委党校马克思主义基础理论教研部副主任、副教授张有立表示，对马克思主义的信仰，是我们党永葆朝气的精神基因，是我们党取得胜利的精神法宝。正如习近平总书记强调的，马克思主义为中国革命、建设、改革提供了强大思想武器，使中国这个古老的东方大国创造了人类历史上前所未有的发展奇迹。作为党校教师，更应坚持马克思主义信仰，把经常读马克思主义经典和悟马克思主义原理作为一种习惯，以马克思主义世界观和方法论，关注、研究时代和实践提出的重大课题。

市委党校马克思主义基础理论教研部副教授苗菱说，从全世界范围看，从来没有一种思想理论像马克思主义这样对人类社会发展进程产生如此深远的影响。实践证明，马克思主义的命运早已同中国共产党的命运、中国人民的命运、中华民族的命运紧紧连在一起。我们生逢新时代，将在马克思主义中国化最新理论成果——习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，攻坚克难，开创更加辉煌的未来。作为一名党校教师，我将更深入地学习马克思主义思想及其理论经典，做一名合格的马克思主义思想传播者。

洛阳师范学院哲学与科技文化研究所所长刘高岑认为，习近平总书记的讲话是一篇闪耀马克思主义光辉的纲领性文献，为我们如何在新时代坚持和发展马克思主义指明了方向。一是明确回答了在新时代如何坚持和发展马克思主义的问题，这就是：必须坚持马克思主义基本原理同中国具体实践相结合。二是深刻阐明了共产主义远大理想同中国特色社会主义共同理想之间的关系，指出实现共产主义是由一个一个阶段性目标逐步达成的历史过程，为人们正确地处理“理想”与“现实”的关系提供了思想基础。三是提出了我国如何建设新时代中国特色社会主义的总体纲领，这就是：只有把科学社会主义基本原则同本国具体实际、历史文化传统、时代要求紧密结合起来，在实践中不断探索总结，才能把蓝图变为美好现实。

洛阳理工学院党办主任、洛阳社会蓝皮书主编韩洪涛教授表示，学习马克思主义，就要全面掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，把共产主义远大理想同中国特色社会主义共同理想统一起来、同我们正在做的事情统一起来，坚定“四个自信”，像马克思那样为共产主义奋斗终生。作为一名高等教育工作者，一定认真学习习近平总书记的讲话精神，坚持正确的办学方向，坚持立德树人的根本原则，坚持理论与实践相统一，让习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑，把当代大学生培养成为中国特色社会主义的建设者和接班人。

洛阳理工学院党委宣传部部长贾金玲认为，马克思主义思想理论博大精深、常学常新。在新时代，我们仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义，不断从中汲取科学智慧和理论力量。在高校宣传思想工作中，要深入开展马克思主义理论教育，掀起学习马克思、马克思主义的热潮，使广大师生能够坚定马克思主义信仰，坚持和自觉运用马克思主义的立场、观点、方法指导实践、推动工作。

“习近平总书记用三个‘完全正确’旗帜鲜明、掷地有声地宣示了只有马克思主义才能指引中国成功走上全面建设社会主义现代化强国的康庄大道，具有十分强大的感染力、感召力和影响力！”河南科技大学党委统战部部长罗子俊表示，作为一名高校统战工作者，要结合自身工作特点，不断深入学习和践行马克思主义，从中汲取科学智慧和理论力量，扎实做好新时代学校统战工作，团结带领学校民主党派和无党派人士在推动学校各项事业健康快速发展和洛阳市现代化建设新征程中贡献智慧和力量。（洛阳日报记者 孙自豪）