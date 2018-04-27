嵩县车村镇：打造精品民宿 发展旅游产业

6日，嵩县车村镇主办的“保护老屋·我们在行动”活动推介会举行，已有60余名投资者认领该镇200余座老屋。 6日，嵩县车村镇主办的“保护老屋·我们在行动”活动推介会举行，已有60余名投资者认领该镇200余座老屋。 车村镇地处嵩县南部伏牛山腹地，很多山村里分布着北方传统的土墙老屋，如今已久不住人，疏于修葺。为保护这些老屋，该镇牵头带领村组成立合作社，以合作社的形式把老屋和荒废的土地流转到村集体，由村统筹安排，专业团队规划执行老屋改造计划，并推出了“认领老屋”活动，吸引投资者认领保护老屋，将这些老屋改造成精品主题民宿，与周边的白云山、木札岭、卧龙谷等景区相互呼应，进一步推动当地旅游业发展。这一由政府牵头、专业机构运营、老屋所有人参股的模式，为发展民宿经济提供了新思路。 （洛阳日报记者 戚帅华）