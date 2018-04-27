“洛阳市第四批文物保护单位”之汉陵中学旧址

汉陵中学建于1942年，其旧址位于孟津县白鹤镇鹤南村白鹤中心小学内。学校之所以叫汉陵中学，是因为在它东北方一里多地就是汉光武帝陵。据《孟津县志》记载，民国时期，孟津全境建有6所私立中学，汉陵中学是其中之一。

汉陵中学(资料图片)

汉陵中学建于1942年，其旧址位于孟津县白鹤镇鹤南村白鹤中心小学内。学校之所以叫汉陵中学，是因为在它东北方一里多地就是汉光武帝陵。

据《孟津县志》记载，民国时期，孟津全境建有6所私立中学，汉陵中学是其中之一。

旧址位于白鹤中心小学内

4月末的一个下午，记者来到鹤南村。

汉陵中学坐北朝南，大门正对着一条大街。在资料照片上尚能清晰看到大门的全貌，等到了现场，记者才发现，一堵高墙将它和大街分隔开来，它被圈在了白鹤中心小学内。这还不算，大门和高墙之间东西砌墙，顶部搭棚，它被围了个严严实实。

好在有资料描述，引用如下：汉陵中学大门楼长14.65米，顶跨7.4米。门楼券形，门楣采用两层青砖并列横券，类似城墙。拱券正上方镶嵌有“汉陵中学”石匾一块，匾上有“校长孙觉民题”字样。

进入白鹤中心小学，记者来到汉陵中学教学楼的背面。这是一栋古朴的两层砖木小楼，青砖青瓦，木窗木门，一层西侧靠山墙处有楼梯，顺梯可上到二层正面。

一层中间是弧形砖券门洞，门洞上方有一块石匾，上刻“之超图书室”，问了好多人，他们都不知道这个匾的来历。

眼前的汉陵中学清秀典雅，不像历经70多年风雨的老校。白鹤中心小学老师说，这是2007年修复后的样子，修复前的汉陵中学“破烂不堪，几乎倒塌”。

汉陵中学教学楼的背面

原名“河清”，经历曲折

汉陵中学原本建在一座名叫法兴寺的寺院内，初名河清中学，因地近黄河，取“海晏河清”之意。

在鹤南村采访，几位老人还记得小时候看到的法兴寺，“里面可大了，有大殿，两边还有小庙，盖学校时，大殿和两边的小庙都被扒了”。

80岁的村民乔大妈说，她年轻时，汉陵中学已改名为孟津县中，“开会时听人说，民国时期，县里拨款让孙觉民在汉陵旁边盖学校，因为蒋介石、宋美龄曾去那儿参观过，孙觉民有私心，把学校盖在了自己村里。验收时，上边不满意，要枪毙他，有人讲情，说不管怎样学校盖成了，这才算了”。

1944年，汉陵中学才建成两年，便因日军进攻洛阳孟津沦陷而停办，1945年8月日本投降后恢复上课，1948年再次停办。

1948年9月，孟津县人民政府在汉陵中学旧址上建起孟津县中主校。1951年11月，县政府由长华迁至老城。1952年秋，在西关城隍庙新建孟津县中主校，原汉陵中学内的县中被改为分校。

校长孙觉民其人

孙觉民，民国时期白鹤村人，卖过布，当过小学教员，后来从政，做过孟津县二区区长、县参议员、国民党三青团孟津负责人，有关资料称其“劣迹很多”。

据介绍，孙觉民创办汉陵中学原因有四：一是想通过办学获得造福桑梓的美誉；二是建立政治活动基地；三是壮大个人势力；四是以筹措办学经费为名，向群众和商户摊募粮款。在主观上他达到了上述目的，在客观上也确实为地方培养了一批人才。

在办学过程中，孙觉民比较注重引进人才，聘请的老师大多是大学生，其中不乏西南联大、北洋大学、南京中央大学、河南大学、西北大学等名校毕业生，从汉陵中学走出去的学生，有报纸编辑、大学教授、知名教师、政府官员等。

在孟津采访，记者还了解到这样一件事。

1943年，新上任的国民党孟津县县长为了立威，决定对孟津士绅力量进行打击，第一个被他拿来开刀的，就是时任国民党三青团直属孟津区队长、汉陵中学校长的孙觉民。

当年秋天，孙觉民被以贪污受贿之名逮捕，打入死囚牢，后经各方活动，被救出狱。据说他回白鹤时，当地民众敲锣打鼓到村外迎接。

“劣迹很多”的孙觉民，能获得如此待遇，跟他创办汉陵中学、在教育上造福一方有关。（洛阳晚报记者 陈旭照 文/图）