洛阳法院知识产权案件受案数激增

刚刚过去的世界知识产权日再次引发大家对知识产权保护的热议。专家表示，知识产权是创新的原动力，保护知识产权就是保护创新的发动机。保护知识产权，需要企业和司法机关事前防范、事后救济双管齐下，持续加力，亮出创新驱动发展“保护盾”，以保持企业长久生命力。

刚刚过去的世界知识产权日再次引发大家对知识产权保护的热议。专家表示，知识产权是创新的原动力，保护知识产权就是保护创新的发动机。保护知识产权，需要企业和司法机关事前防范、事后救济双管齐下，持续加力，亮出创新驱动发展“保护盾”，以保持企业长久生命力。

案件：数量增长快，类型多样化

从假冒“娃哈哈、红牛、王老吉”等注册商标案到销售假冒“波司登”羽绒被案、 “五粮液”商标侵权案，从“六个核桃”商标侵权案到“牛轰轰”漫画著作权系列案、“六神”商标权系列案……近年，我市法院充分发挥审判职能，办理处理了一批社会关注度高、影响面较大的案件，依法有效维护知识产权权利人的合法权益，为全市创新驱动发展战略提供了有力司法保障。

市中级人民法院知识产权庭副庭长殷萍介绍，随着权利人的维权意识日渐增强，知识产权案件数量持续快速上升。

该院去年全年受理知识产权案件144起，今年至今已受理209起，比去年同期多179起，同比上涨597%。从案件类型来看，我市法院受理的案件类型比较集中，但又趋于多样化，基本覆盖所有类型的知识产权领域。

困境：诉讼举证难，违法成本低

值得注意的是，一方面，我市企业知识产权保护尤其是自主保护现状不容乐观，近年市中级人民法院受理的涉诉主体为我市各企业的案件占受案总数约五成；一方面，知识产权司法保护存在举证难、时间长、侵权违法成本低等难题。

在知识产权侵权案件中，侵权判定不易，尤其在专利侵权案件中，判定侵权适用全面覆盖原则，需要一一比对侵权的产品特征与所侵犯的专利技术特征，全部相同才能判定侵权。侵权人往往运用现代科技手段规避法律，使得侵权行为的手段、方法更加隐秘，给侵权行为的认定带来了困难。

另外，知识产权案件常与普通民事诉讼、行政执法、行政诉讼交叉，适用法律跨度大，往往会涉及较为复杂的专业技术问题，在必要时需借助司法鉴定予以解决。一些案件还涉及专利有效性认定程序，需要对案件中止审理，从而导致案件耗时较长。

提醒：做好事前防范，及时固定证据

我国现行商标法和专利法规定，商标侵权最高赔偿额度为300万元，专利侵权赔偿额度为100万元，如果证据充足，100万元的额度或可提高。

低成本的侵权惩罚力度，让很多企业和个人宁可被罚款也要侵犯他人知识产权。但这一问题有望得到解决。

据了解，前不久在北京举行的2018中国知识产权保护高层论坛透露，今年将以专利法修改为契机，推动建立侵权惩罚性赔偿制度，同时加快建立便捷高效低成本的维权渠道，让侵权者付出沉重代价。

市知识产权研究中心主任李静说，企业应做好事前防范工作，在日常经营中强化知识产权保护观念；在维权过程中，及时通过公证等措施固定证据，通过诉讼保全，确保能够实现自己的权益诉求。

建议：培养创新文化，增强发展动力

“知识产权是创新的原动力，保护知识产权就是保护创新的发动机，能为创新发展提供源源不断的驱动力。”李静表示，保护知识产权，需要企业和司法机关从事前防范、事后救济两方面同时加力。司法机关要加强对高价值专利、著作权及驰名商标的司法保护，在自由裁量的权限内，加大对知识产权恶意侵权、重复侵权的处罚力度，形成打击侵犯知识产权犯罪的高压态势。

“企业也要增强自我保护能力，特别要关注自身的经营行为是否侵犯了他人的专利权、商标权、著作权等有关权益，避免因侵犯他人知识产权被告上法庭。”殷萍说，一旦出现侵权纠纷，不能消极回避，应做好全方位工作，选择适当的应对策略解决问题。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 杨帆）