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洛阳一家三口同签遗体捐献协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-09 08:36

　　韦绍恩和他的女儿

　　昨天上午，记者再次见到韦绍恩，三年前，他捧着三份遗体捐献申请表，在老伴儿乔兰英病床前抹泪的情景历历在目。在昨天的凤凰山生态纪念园遗体捐献纪念碑落成现场，和纪念碑同时揭幕的还有一座雕像——韦绍恩和他已经过世的老伴儿。

　　在他和老伴儿的带动下，老友、侄子、儿子……更多身边人有意加入遗体捐献行列。

　　现场 老韦和老伴儿的雕像揭幕

　　2016年1月22日，韦绍恩和老伴儿乔兰英结婚63周年纪念日，乔兰英却在这一天永远离开了他。

　　老韦随后联系了省红十字会的相关部门，把老伴儿的遗体送去用于科学研究和器官捐献。“她生前跟我有‘约定’，留下的人帮先走的人完成遗体捐献。”说起这些，老韦有些沉重。

　　老伴儿走了，没有墓地，甚至也没留骨灰，老韦对她的哀思一直无处安放，直到2017年4月，晚报忠实读者老韦在报上看到凤凰山生态纪念园将建遗体捐献纪念碑的消息，他主动联系了园方，他说自己的初衷很简单：“希望能在家门口有个地方让我怀念她，想她的时候去看看。”

　　他的想法也得到了园方的热情回应，园方很快决定以他们老两口为原型制作雕像。

　　“我们在晚报上看过这老两口的故事，很受感动，以他们为原型做雕像，不仅表达社会对他们捐献遗体这一善举的肯定，还希望能感染更多的人。”凤凰山生态纪念园的相关负责人说。

　　回顾 三年前，晚报见证老韦一家三口同日签订遗体捐献协议

　　2015年9月8日，晚报以《一家三口同日签下遗体捐献协议》为题，报道了韦绍恩、乔兰英夫妇及他们的大女儿韦先颖同日填写遗体捐献申请表的事。

　　老韦说，他有捐献遗体的想法主要是受其祖父的影响，当时祖父在村里负责操办全村人的红白事儿。2012年年底，他把捐献遗体且不留骨灰这个想法告诉了老伴儿，本想着试探下老伴儿的反应，却没想到得到“你要去捐献，我也去”的回答，他喜出望外。老韦夫妇有3个孩子，在得知父母的决定后，身为医生的大女儿韦先颖表示了支持，并加入到捐献遗体的行列中。

　　影响 老两口身边更多人有意加入遗体捐献行列

　　60岁的韩智斌和老韦是十多年的朋友。“我们都是普通百姓，一辈子可能都不能为社会、为别人做啥大的贡献，如果死后能做点儿有用的事儿也挺好。”韩智斌的想法得到了妻子崔桂芳的支持。

　　在昨天的活动现场，韩智斌夫妇在省红十字会志愿捐献遗体接受中心相关负责人的见证下，双双签订了遗体捐赠协议。除了他们，乔兰英的侄子——56岁的乔国营也悄悄领了一份遗体捐赠协议，“协议需要家人签字同意才能生效，我回去动员动员孩子，我也想像我二姑一样，做这件有意义的事儿！”

　　省红十字会志愿捐献遗体接受中心相关负责人告诉记者，2015年、2016年、2017年，我省分别有32人、41人和50人捐献了遗体，“虽然数量不多，但可以看出，愿意捐献遗体的人数在不断增加。”该负责人说。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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