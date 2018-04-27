洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一男子蹭网蹭到“有毒”Wi-Fi 手机突然“精神错乱”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-09 08:37

　　昨日，长安路派出所民警给记者说了一件事儿：一居民想上网，就在家里连上一个陌生的Wi-Fi，谁知手机中了病毒。

　　市民李先生住在涧西区某街坊，老房子没有Wi-Fi。4月29日10时许，他回到家后想蹭会儿网，就连上一个陌生的Wi-Fi。

　　“刚连上那个Wi-Fi，手机就不受控制了。”李先生说，他的苹果5S手机里的App自动打开，他点击屏幕发现手机没反应。更吓人的是，他手机里的3个银行App也自动打开。担心钱被转走，他急忙到小区附近的银行求助，随后还报了警。

　　长安路派出所民警通过打印的银行明细单发现，当天李先生的银行账户并未出现转账信息。导致其手机不受控制的原因，很可能是手机连上陌生Wi-Fi中病毒所致。李先生随后到手机维修店刷机，目前手机已经恢复正常。

　　民警提醒市民，不要连接不明Wi-Fi，在公共网络下也尽量不要使用网银，以免遭遇病毒，造成财产损失。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 戚军锋）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    出去玩怕晒黑 选件啥样的防晒衣？
    出去玩怕晒黑 选件啥样的防晒衣？
    出去玩怕晒黑 选件啥样的防晒衣？
        俗话说，“一黑毁所有”，对爱美人士而言，防晒自然成为这个季节的重中之重。事实上，无论男女老少，防晒，...
  • ·球场“老男孩” 好身板好心态
  • ·云泽和他的“室内园林”
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛河洛神浦橡胶坝一期修复工程启动
  • 阔步迈向幸福宜居城（纪念洛阳解放70...
  • 邙山再添小游园
  • 注意！初二中招生物、地理考试今年不...
  • 老城区手推式扫地车亮相街头
  • 洛阳德野房车改装项目开始试生产 建成...
  • 李亚主持召开市委常委会议强调：提升...
  • 洛阳一男子蹭网蹭到“有毒”Wi-Fi 手...
  • 外地户籍来洛人员申领居住证 请提前半...
  • 洛阳市国家卫生城市复审省级技术评估...
    		•
    百姓呼声
    洛阳暂缓将生物、地理学科纳入中招考试
    九都路王城大道至珠江路的树为什么都砍了？
    精彩图片
    洛阳“职业教育活动周...
    照顾96岁婆婆无怨言 洛...
    激扬青春 筑梦航空 —...
    洛阳一家三口同签遗体...
    精彩热帖

    最是那一低头的温柔

    公园闲拍小睡莲

    秋枫园人像摄影

    新手上路 夜景分享
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605