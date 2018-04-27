洛阳一男子蹭网蹭到“有毒”Wi-Fi 手机突然“精神错乱”

昨日，长安路派出所民警给记者说了一件事儿：一居民想上网，就在家里连上一个陌生的Wi-Fi，谁知手机中了病毒。

昨日，长安路派出所民警给记者说了一件事儿：一居民想上网，就在家里连上一个陌生的Wi-Fi，谁知手机中了病毒。

市民李先生住在涧西区某街坊，老房子没有Wi-Fi。4月29日10时许，他回到家后想蹭会儿网，就连上一个陌生的Wi-Fi。

“刚连上那个Wi-Fi，手机就不受控制了。”李先生说，他的苹果5S手机里的App自动打开，他点击屏幕发现手机没反应。更吓人的是，他手机里的3个银行App也自动打开。担心钱被转走，他急忙到小区附近的银行求助，随后还报了警。

长安路派出所民警通过打印的银行明细单发现，当天李先生的银行账户并未出现转账信息。导致其手机不受控制的原因，很可能是手机连上陌生Wi-Fi中病毒所致。李先生随后到手机维修店刷机，目前手机已经恢复正常。

民警提醒市民，不要连接不明Wi-Fi，在公共网络下也尽量不要使用网银，以免遭遇病毒，造成财产损失。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 戚军锋）