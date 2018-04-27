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“纪念洛阳解放70周年成就展”走进偃师
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-09 08:52

　　日前，“纪念洛阳解放70周年成就展”走进偃师，受到当地干部群众的一致点赞。

　　本次展览由市委宣传部主办，洛阳日报社、市档案局、市委党史研究室、市地方史志办公室联合承办，由前言、浴火重生、峥嵘岁月、东方风来、出彩篇章、后记等6部分组成，展出图片近600幅。展览集中反映了洛阳解放70年来特别是党的十八大以来经济社会发展取得的巨大成就，展现了全市上下推动党的十九大精神落地生根、形成生动实践的精神风貌，激励全市人民不忘初心、牢记使命、奋发有为，为持续打好“四张牌”，加快建设副中心、打造全省增长极，全面推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，奋力开启新时代洛阳现代化建设新征程而不懈奋斗。

　　该成就展分为固定展览和巡回展览，其中固定展览已于4月在洛阳博物馆展出。昨日，设在偃师市体育场的巡回展展馆内观众如织，男女老少在图片资料前驻足凝视、合影留念。大家纷纷表示，将深刻铭记革命先烈、革命前辈和历代创业者、建设者为洛阳解放和建设发展所建立的丰功伟绩，不忘初心、牢记使命、奋发有为，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩。

　　下一步，该成就展还将赴多个县(市)进行巡回展览，让更多人感受70年来洛阳的巨变。（洛阳日报记者 张宁）
[ 责任编辑：席倩倩]
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