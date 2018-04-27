在统筹经济社会发展上下真功——四论推动高质量发展再取新成效

今年一季度，全市经济社会发展保持了稳中有进、稳中向好的态势，呈现出运行稳、结构优、动能新、效益好、民生实的特点，整体实现了“开门红”。

洛平

气可鼓而不可泄，势可进而不可退。

今年一季度，全市经济社会发展保持了稳中有进、稳中向好的态势，呈现出运行稳、结构优、动能新、效益好、民生实的特点，整体实现了“开门红”。市委书记李亚在全市领导干部会暨2018年一季度重点工作推进会上强调，确保上半年时间任务双过半、推动高质量发展再取新成效，我们要围绕保持良好态势，在统筹经济社会发展上真正下功夫、见实效。

“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。”

作为国家“一五”时期重点布局的老工业基地，洛阳曾一度站在中国发展的潮头。但改革开放之后，和沿海等发达地区相比，洛阳发展的步伐慢了下来。世界金融危机以来，洛阳经济持续低位运行，增速甚至滑到过全省倒数第二的谷底，到“十二五”末才好不容易开始触底反弹。

进入“十三五”以来，洛阳发展的“颜值”和“气质”全面刷新，当2017年画上句号，洛阳GDP首次突破4000亿元大关、经济增速居全省第一、三产首次超过二产，“煌煌河洛今胜昔，天翻地覆慨而慷”。今年一季度，从全市经济增速创6年来同期最高，首次超过全年预期目标，居全省第2位，到全市服务业占GDP比重同比提高2.8个百分点，对经济增长的贡献率比二产高20.3个百分点，再到六大高成长性制造业、高技术产业增加值增速分别高于规模以上工业5.1和10个百分点，洛阳不仅扭转了自2014年以来一季度低位开局的不利局面，更推动了高质量发展实现良好开端。

“时和势依然在我们这边”，奥妙何在？近年，洛阳以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，致力保持稳中求进、稳中向好的良好发展态势，坚持正确工作策略和方法，确保全市经济沿着正确方向发展。围绕贯彻党的十九大精神、落实国家和省赋予的战略定位，我们确立了决胜全面小康、开启现代化建设新征程的宏伟蓝图，谋划形成了加快建设副中心、打造全省增长极的决策部署，丰富提升了推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的思路举措。作为洛阳贯彻新发展理念、打好“四张牌”、推动高质量发展的主抓手，“9+2”工作布局具有极强的稳定性、协调性、内生性、包容性，有助于我们始终把经济建设作为工作重点、牢牢抓在手中，同时统筹处理好经济和社会、当前和长远、速度和质量的关系。

进入新时代、踏上新征程，围绕决胜全面小康打好“三大攻坚战”，围绕高质量发展抓好“七项重点工作”，对我们“既看全局、又抓重点”提出了更高要求，使我们“统筹”的意识与能力面临更大考验。这是洛阳保持良好态势，促进稳与进、质与量、供与需、短与长的有机统一，实现更平衡更充分发展的关键所在。

确保洛阳经济发展与潜在的增长率相符合，与人民群众的期盼相符合，与高质量发展的根本要求相符合，就要把推进“9+2”工作布局作为主抓手，在统筹上下真功。着力稳定经济运行，要抓好监测调节，抓好项目建设，抓好地企合作，抓好县域经济；着力推动产业升级，要不断壮大高端产业，持续推动产业集聚，大力发展文化旅游业；着力提升城建水平，要强化规划引领，提升建设水平，抓好“五项治理”，按时间节点实施一批城建重点项目和重大交通基础设施建设；着力促进乡村振兴，要高标准做好乡村振兴战略规划编制工作，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，全面提升乡村建设发展水平；着力办好民生实事，要严格落实“一把手”负责制，紧盯半年、“十一”等重要节点，加大督查督办力度，把好事办好、实事办实。

骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。

当前，洛阳发展正处在新的历史起点上，崛起之势“天天向上”，但前进道路不可能一帆风顺，越是取得成绩的时候，越是要有如履薄冰的谨慎，越是要有居安思危的忧患。“加满油，把稳舵，鼓足劲”，我们一定能紧紧抓住大有可为的历史机遇期，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩！