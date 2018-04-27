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男子健身房里“捡”了包 一头彩发“出卖”他
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-09 08:37

　　6日，西工派出所民警致电本报记者：一男子在健身房休息区捡走一个包，自以为神不知鬼不觉，他没料到一头彩发把他“出卖”，我们很快根据这一特征锁定并找到他。

　　“要不是该男子染了一头彩色头发，我们要找他可能有难度。”昨日，西工派出所民警杨向辉说，前几天，中州中路一商场健身房工作人员报警称，一名同事的包被人捡走。杨向辉与同事乔璐璐到场得知，失主把一个女式提包放在健身房休息区桌子上，离开时忘记拿，回来发现包不见了。后来，他们在楼梯口处找到包，不过里面的2000多元不翼而飞。

　　杨向辉调看店内监控视频，一名身穿卫衣的男子引起他的注意，该男子戴着帽子来到健身房，看休息区落下一个包，捡起后快步离开，离开时帽子滑落，露出一头彩色头发。

　　根据这一特征，杨向辉与同事又调取商场监控视频，看到染发男子从3楼卫生间出来，钻进旁边一家理发店。杨向辉怀疑此人是该店员工。杨向辉和乔璐璐随即来到理发店，证实该男子俞某正是该店员工。

　　俞某说，他到健身房玩时，无意间看到休息区桌子上有个包，意识到是失主落下的，遂将包捡走并拿出里面的钱。后经民警调解，俞某将钱归还，获得失主谅解。民警对俞某批评教育一顿。

　　民警提醒，捡到财物拒不归还属于不当得利，要负法律责任。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：史戎戎]
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