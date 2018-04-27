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人生六十才“而立”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-09 08:38

　　真正的衰老，不是满头白发、满脸皱纹，而是停止接受新事物、新生活。明白“六十而立”，就不会坐等生命凋去，而是主动寻找新的生命体验。

　　79岁的退休职工郭松涛，写了一部8万多字的电影剧本《铁林钢镇的抗日风云》，目前已有一家影视公司关注这部电影剧本。

　　写剧本，让这位老爷子的日子过得饱满而富有生机，也让一些年轻人自愧不如。

　　很多人觉得60岁以后就是人生的收尾阶段，于是，偃旗息鼓，闲看浮云，停止了对新事物的探索，放弃了对新生活的向往。整日里只是看看电视、打打牌、聊聊天……看似享受生活，其实内心并不丰盈。年轻人没追求会颓废，老年人也一样。如此消磨晚年，容易出现焦虑、烦躁等不良情绪，影响身体健康。

　　真正的衰老，不是满头白发、满脸皱纹，而是停止接受新事物、新生活，拒绝成长。

　　对有些人来说“人生六十才开始”。2015年，78岁的姜淑梅加入了很多作家梦寐以求的中国作协。姜淑梅像辣椒，老着老着就红了。做了20多年“家属工”的姜淑梅，识字不多，60岁才跟着女儿学认字，75岁学写作，2013年出版第一部作品《乱时候，穷时候》，此后几年，坚持每年出版一部作品，被读者称为“奶奶作家”。

　　已经离世，曾任中国老年学会理事的卫衍翔，在一次研讨会上提出“六十而立论”，倡导老年人用新姿态开始人生的又一次学习、思考、创造，重谱生命的乐章。孔子说“三十而立”立的是责任和事业，“六十而立”立的是爱好和情趣。

　　医疗水平不断提高，人们的寿命越来越长，过去的“人生七十古来稀”早已换了说法。60岁是另一种生活的开端，没了单位的束缚、儿女的牵绊，60岁是人生的再定位，再出发。

　　明白“六十而立”，就不会坐等生命凋去，而是主动寻找新的生命体验。咱可以拾起埋藏心底多年的爱好，也可以拿起画笔、相机、乐器等培养一些爱好，享受新生活，遇到更好的自己。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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